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21 травня 2024, 8:10

21 травня знову діятимуть графіки відключення світла — Укренерго

В Україні у вівторок, 21 травня, цілу добу діятимуть графіки відключення світла. Це стосується як населення, так і промислових споживачів. Про це повідомляє Укренерго.

В Україні у вівторок, 21 травня, цілу добу діятимуть графіки відключення світла.
Фото: depositphotos

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Деталі

«З 00:00 та впродовж доби по всій території України для промислових та побутових споживачів будуть діяти графіки погодинних відключень», — заявили в Укренерго.

Зазначається, що вони можуть бути застосовані в разі перевищення певних обсягів лімітів споживання, які диспетчерський центр Укренерго вже довів до кожного обленерго.

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Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення в конкретному регіоні, можна дізнатися в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Нагадаємо

Головною причиною застосування заходів обмеження є наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+30
Вячеслав Филиев
Вячеслав Филиев
21 травня 2024, 8:35
#
А дальше что… система по спирали набирает обороты, раскручивается и уходит в разнос, а цены в космос… ВОЙна что нам самими созДАНА…
+
+15
DjBoom
DjBoom
21 травня 2024, 9:44
#
Не знаю кому нравится жить при власти Путина? Понимаю что мы маленькая страна по сравнению с Россией, но это не повод прогибаться.
+
0
bosyak
bosyak
21 травня 2024, 11:09
#
А далі будемо вирішувати цю проблему. Ця система вмирає, інша народжується. З зими 22 року мені вже неважливо є в розетці напруга чи немає і скільки вона коштує.
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