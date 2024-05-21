В Україні у вівторок, 21 травня, цілу добу діятимуть графіки відключення світла. Це стосується як населення, так і промислових споживачів. Про це повідомляє Укренерго.
21 травня 2024, 8:10
21 травня знову діятимуть графіки відключення світла — Укренерго
Зазначається, що вони можуть бути застосовані в разі перевищення певних обсягів лімітів споживання, які диспетчерський центр Укренерго вже довів до кожного обленерго.
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Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення в конкретному регіоні, можна дізнатися в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.
Нагадаємо
Головною причиною застосування заходів обмеження є наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях.
Джерело: Мінфін
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