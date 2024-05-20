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20 травня 2024, 19:12

Як отримати пасивний дохід $1 тис і на які ETF зробити ставку у 2024 році: про що говорили на Invest Talk Summit

18 травня відбулася вже друга конференція для інвесторів Invest Talk Summit. Учасники обговорили найефективніші способи вкладення грошей в українську та світову економіку, перспективи розвитку нашої держави та глобальні світові виклики.

18 травня відбулася вже друга конференція для інвесторів Invest Talk Summit.

Під час заходу обговорювались, зокрема, наступні теми:

Особливості фондів колективного інвестування, про що розповів співзасновник Твоє Коло та співвласник КУА Профіт Андрій Усенко.

Інвестування в сільськогосподарську землю — доповідач — співзасновник сервісу земельних інвестицій Zeminvest Олександр Чорний.

Як підібрати найкращий ETF на 2024 рік, розповів інвестиційний аналітик і лектор Біржового університету Євгеній Тригубченко.

Засновник і керуючий партнер інвестиційної компанії HUG'S Ерік Найман оприлюднив економічні прогнози та змоделював можливий розвиток подій за оптимістичним та песимістичним сценаріями.

Про те, як отримувати пасивний дохід від фондового ринку $1 000 на місяць, доповів founder & CEO у Investudio Андрій Масло.

На тенденції у криптоіндустрії та роль криптовалюти у побудові інвестиційних стратегій звернула увагу маркетинг-менеджер Binance в Україні Дар'я Голинська.

Також участь у дискусіях під час заходу взяли підприємець, інвестор із 10-річним досвідом, волонтер Олег Котанкін, заступник директора з питань торгівлі цінними паперами Dragon Capital Сергій Фурса, засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан, співзасновник УкрІнвестКлуб Дмитро Карпіловський та багато інших.

Бажаючі переглянути повний запис конференції можуть придбати його за посиланням.

Партнери заходу

Організатори Invest Talk Summit — сайти «Мінфін» та Finance.ua. Проведення конференції стало можливим за сприяння партнерів:

Біржовий університет (Gold Partner) — українська компанія, яка надає освітні та інформаційні послуги у сфері інвестування через інструменти фондового ринку.

FIREkit — платформа для контролю за інвестиціями. Інвесторам стане в нагоді сучасний сервіс iз глибокою аналітикою та кращим розумінням дохідності портфеля та окремих активів.

Zeminvest — компанія, яка забезпечує підтримку та супровід у питаннях, що стосуються придбання земельних ділянок та отримання прибутку від них.

Телестудія TV-7 production, яка займається створенням промороликів для бізнесу.

Запали цілі/GOALS on FIRE— авторський Youtube-канал Романа Кошовського, бізнес-аналітика, адепта та практика прокачки фінансової культури українців.

AccessFinance — група компаній, яка прагне розвивати фінансовий сектор України, відповідно до найкращих світових стандартів та практик.

Джерело: Мінфін
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