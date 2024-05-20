Криптобіржа Kraken розглядає варіант делістингу USDT

Криптовалютна біржа Kraken активно розглядає статус стейблкоїну USDT (Tether) відповідно до нових правил регулювання ЄС. Про це повідомляє Bloomberg.

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Заяви представників біржі

«У нас є плани на всі випадки, зокрема ситуації, коли лістинг специфічних токенів, таких як USDT, просто нерозумний. Ми активно розглядаємо це питання і, коли позиція стане яснішою, ухвалимо тверді рішення», — заявив глава глобальної стратегії регулювання Kraken Маркус Хьюз.

Одночасно топ-менеджер біржі Марк Грінберг заявив, що зараз у Kraken немає планів щодо делістингу USDT на європейському ринку.

«Ми знаємо, що наші європейські клієнти цінують доступ до USDT, і ми продовжимо розглядати всі можливості на пропозицію USDT у рамках майбутнього режиму. Звичайно, ми дотримуватимемося всіх вимог законодавства, навіть тих, з якими ми не згодні», — написав він.

За словами Грінберга, правила регулювання ще не є остаточними. Kraken зробить все можливе, щоб запропонувати своїм європейським клієнтам усі актуальні стейблкоїни, додав він.

Довідка: USDT — найбільший за капіталізацією стейблкоїн на крипторинку. Його доля — 80%. Kraken — одна з найбільших криптобірж.

Про нові правила

Згідно з MiCA, нові правила для стейблкоїнів набудуть чинності з 30 червня 2024 року, решта — з 30 грудня. Законопроект зобов'язує операторів «стабільних монет» отримувати ліцензію від компетентного органу держави — члена ЄС та дотримуватись вимог щодо забезпечення стабільності своїх токенів.

Компаніям доведеться забезпечити повне розкриття інформації для клієнтів, надати публічну бізнес-модель, налагодити ефективну систему управління, включаючи менеджмент ризиків, а також зареєструватися в EBA, створити механізм викупу та мати достатні резерви.

Що кажуть у Tether

У Tether очікують, що криптовалютні біржі «справедливо зосередяться на ліквідності євро для європейських клієнтів, зберігши при цьому USDT» як рішення для виходу у фіат.

У квітні CEO Tether Паоло Ардоіно заявив, що компанія все ще обговорює з регулятором потенційні ризики для стейблкоїнів через MiCA. Він назвав «не дуже гарною ідеєю» зберігання резервів у незастрахованих грошових депозитах замість казначейських векселів.

«Ми повинні отримати урок із того, що сталося з Silicon Valley Bank та іншим провідним стейблкоіном у США. Якщо банк збанкрутує, незастраховані гроші теж. Стейблкоїни повинні мати можливість зберігати 100% резервів у казначейських векселях, а не наражати себе на ризики банкрутств банків», — написав він.