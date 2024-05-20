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20 травня 2024, 17:45

Криптобіржа Kraken розглядає варіант делістингу USDT

Криптовалютна біржа Kraken активно розглядає статус стейблкоїну USDT (Tether) відповідно до нових правил регулювання ЄС. Про це повідомляє Bloomberg.

Криптовалютна біржа Kraken активно розглядає статус стейблкоїну USDT (Tether) відповідно до нових правил регулювання ЄС.

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Заяви представників біржі

«У нас є плани на всі випадки, зокрема ситуації, коли лістинг специфічних токенів, таких як USDT, просто нерозумний. Ми активно розглядаємо це питання і, коли позиція стане яснішою, ухвалимо тверді рішення», — заявив глава глобальної стратегії регулювання Kraken Маркус Хьюз.

Одночасно топ-менеджер біржі Марк Грінберг заявив, що зараз у Kraken немає планів щодо делістингу USDT на європейському ринку.

«Ми знаємо, що наші європейські клієнти цінують доступ до USDT, і ми продовжимо розглядати всі можливості на пропозицію USDT у рамках майбутнього режиму. Звичайно, ми дотримуватимемося всіх вимог законодавства, навіть тих, з якими ми не згодні», — написав він.

За словами Грінберга, правила регулювання ще не є остаточними. Kraken зробить все можливе, щоб запропонувати своїм європейським клієнтам усі актуальні стейблкоїни, додав він.

Довідка: USDT — найбільший за капіталізацією стейблкоїн на крипторинку. Його доля — 80%. Kraken — одна з найбільших криптобірж.

Про нові правила

Згідно з MiCA, нові правила для стейблкоїнів набудуть чинності з 30 червня 2024 року, решта — з 30 грудня. Законопроект зобов'язує операторів «стабільних монет» отримувати ліцензію від компетентного органу держави — члена ЄС та дотримуватись вимог щодо забезпечення стабільності своїх токенів.

Компаніям доведеться забезпечити повне розкриття інформації для клієнтів, надати публічну бізнес-модель, налагодити ефективну систему управління, включаючи менеджмент ризиків, а також зареєструватися в EBA, створити механізм викупу та мати достатні резерви.

Що кажуть у Tether

У Tether очікують, що криптовалютні біржі «справедливо зосередяться на ліквідності євро для європейських клієнтів, зберігши при цьому USDT» як рішення для виходу у фіат.

У квітні CEO Tether Паоло Ардоіно заявив, що компанія все ще обговорює з регулятором потенційні ризики для стейблкоїнів через MiCA. Він назвав «не дуже гарною ідеєю» зберігання резервів у незастрахованих грошових депозитах замість казначейських векселів.

«Ми повинні отримати урок із того, що сталося з Silicon Valley Bank та іншим провідним стейблкоіном у США. Якщо банк збанкрутує, незастраховані гроші теж. Стейблкоїни повинні мати можливість зберігати 100% резервів у казначейських векселях, а не наражати себе на ризики банкрутств банків», — написав він.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
20 травня 2024, 18:32
#
Головне без різких рухів.
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