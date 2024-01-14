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14 січня 2024, 14:13

Венесуела закриє національну цифрову валюту El Petro

Влада Венесуели відмовилася від подальшого розвитку національної цифрової валюти El Petro. 15 січня всі монети автоматично конвертуються до місцевих боліварів. Про це пише Forklog з посиланням на Barrons.

Влада Венесуели відмовилася від подальшого розвитку національної цифрової валюти El Petro. 15 січня всі монети автоматично конвертуються до місцевих боліварів.
Фото: bitcoinweb

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За даними видання, того ж дня закриють усі криптовалютні гаманці на платформі Patria — єдиному сайті, де торгується El Petro.

«З дуже надійного джерела ми отримали сумні новини про те, що 11 січня Petro (PTR) офіційно померла», — йдеться у повідомленні CryptoLand Venezuela.

Читайте також: Венесуела запустила власну криптовалюту El Petro

Що відомо про El Petro

Цифрова валюта El Petro, нібито забезпечена нафтою, що видобувається в країні, з'явилася в 2018 році. Низка місцевих підприємств зобов'язали здійснювати угоди у ній. Президент Венесуели Ніколас Мадуро анонсував нову систему зарплат та цін, прив'язану до національної цифрової валюти.

Монета не мала високого попиту, роздрібні продавці відмовлялися приймати її до оплати. При цьому у 2021 році Міжнародний аеропорт Майкетії імені Симона Болівара додав можливість оплати авіаквитків та інших послуг за допомогою El Petro, а також біткоїну та DASH.

Читайте: Криптовалюта El Petro залучила за тиждень $3 млрд інвестицій

Нагадаємо, 2021 року Мадуро розпорядився перевести соціальні виплати до El Petro. Ініціатива була спрямована на захист допомоги від гіперінфляції.

При цьому Венесуела планувала випустити окрему CBDC — цифровий болівар — у жовтні того ж року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
14 січня 2024, 15:10
#
Ма-дурко награвся зі своєю цяцькою і прикрив її. Не сумніваюсь, що тримачі при цьому ще й понесли втрати, бо кинути рабів для диктатора то святе.
Власне це чекає й всі інші державні криптовалюти (CBDC). Не може держава ефективно використовувати те, що з самого початку створювалось як інструмент проти фінансового диктату держави. Тому будь-які CBDC це п’яте колесо до воза, нікому не потрібне, бо позбавлене ключової ідеї криптовалют, а саме децентралізації та незалежності від держав.
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mantis05
mantis05
14 січня 2024, 18:54
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Там с 2017 dash пользуются люди, зачем им что-то, что не имеет стоимости то?
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