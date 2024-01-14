Венесуела закриє національну цифрову валюту El Petro

Влада Венесуели відмовилася від подальшого розвитку національної цифрової валюти El Petro. 15 січня всі монети автоматично конвертуються до місцевих боліварів. Про це пише Forklog з посиланням на Barrons .

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За даними видання, того ж дня закриють усі криптовалютні гаманці на платформі Patria — єдиному сайті, де торгується El Petro.

«З дуже надійного джерела ми отримали сумні новини про те, що 11 січня Petro (PTR) офіційно померла», — йдеться у повідомленні CryptoLand Venezuela.

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Що відомо про El Petro

Цифрова валюта El Petro, нібито забезпечена нафтою, що видобувається в країні, з'явилася в 2018 році. Низка місцевих підприємств зобов'язали здійснювати угоди у ній. Президент Венесуели Ніколас Мадуро анонсував нову систему зарплат та цін, прив'язану до національної цифрової валюти.

Монета не мала високого попиту, роздрібні продавці відмовлялися приймати її до оплати. При цьому у 2021 році Міжнародний аеропорт Майкетії імені Симона Болівара додав можливість оплати авіаквитків та інших послуг за допомогою El Petro, а також біткоїну та DASH.

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Нагадаємо, 2021 року Мадуро розпорядився перевести соціальні виплати до El Petro. Ініціатива була спрямована на захист допомоги від гіперінфляції.

При цьому Венесуела планувала випустити окрему CBDC — цифровий болівар — у жовтні того ж року.