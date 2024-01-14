Влада Венесуели відмовилася від подальшого розвитку національної цифрової валюти El Petro. 15 січня всі монети автоматично конвертуються до місцевих боліварів. Про це пише Forklog з посиланням на Barrons.
Венесуела закриє національну цифрову валюту El Petro
►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
За даними видання, того ж дня закриють усі криптовалютні гаманці на платформі Patria — єдиному сайті, де торгується El Petro.
«З дуже надійного джерела ми отримали сумні новини про те, що 11 січня Petro (PTR) офіційно померла», — йдеться у повідомленні CryptoLand Venezuela.
Читайте також: Венесуела запустила власну криптовалюту El Petro
Що відомо про El Petro
Цифрова валюта El Petro, нібито забезпечена нафтою, що видобувається в країні, з'явилася в 2018 році. Низка місцевих підприємств зобов'язали здійснювати угоди у ній. Президент Венесуели Ніколас Мадуро анонсував нову систему зарплат та цін, прив'язану до національної цифрової валюти.
Монета не мала високого попиту, роздрібні продавці відмовлялися приймати її до оплати. При цьому у 2021 році Міжнародний аеропорт Майкетії імені Симона Болівара додав можливість оплати авіаквитків та інших послуг за допомогою El Petro, а також біткоїну та DASH.
Читайте: Криптовалюта El Petro залучила за тиждень $3 млрд інвестицій
Нагадаємо, 2021 року Мадуро розпорядився перевести соціальні виплати до El Petro. Ініціатива була спрямована на захист допомоги від гіперінфляції.
При цьому Венесуела планувала випустити окрему CBDC — цифровий болівар — у жовтні того ж року.
Коментарі - 2
Власне це чекає й всі інші державні криптовалюти (CBDC). Не може держава ефективно використовувати те, що з самого початку створювалось як інструмент проти фінансового диктату держави. Тому будь-які CBDC це п’яте колесо до воза, нікому не потрібне, бо позбавлене ключової ідеї криптовалют, а саме децентралізації та незалежності від держав.