Не маючи доступу до американських ринків і піддаючись нападкам у Європі, китайські виробники електромобілів зосередилися на країнах, де їм раді. Одна з найбільших — Бразилія. Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Китай переорієнтовує електрокари на інші ринки замісь США та ЄС
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«BYD та Great Wall Motor вже домінують у продажах електромобілів на шостому за величиною автомобільному ринку світу. Тепер ці два китайські гіганти будують заводи і там — що допоможе їм продавати автомобілі без тарифів по всій Латинській Америці, так само як президент Джо Байден обіцяє 100% тарифи в США», — пише агентство.
Це може стати прикладом для інших галузей і регіонів. Китайські потужні виробники здійняли галас у всьому світі, оскільки дешевий експорт загрожує джерелам існування місцевих фірм і робітників. Якщо вони хочуть охопити більше глобальних споживачів — а в умовах цінових війн, що вирують на батьківщині, вони хочуть — пекінські компанії перебувають під тиском необхідності інвестувати, виробляти й наймати працівників на закордонних ринках, а не просто відправляти туди товари.
BYD сподівається розпочати виробництво до середини 2025 року на новому заводі, який стане першим за межами Азії. Great Wall прагне випередити цей показник на кілька місяців — почати виробництво позашляховиків поблизу Сан-Паулу до кінця цього року.
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«У тому документі що я бачив — на військовому обліку повинні стояти всі транспортні засоби бізнесу. Включаючи легкові. І тоді вийде, що Постановою з 18 травня заборонять юридичним особам переміщати транспортні засоби, які стоять на військовому обліку (а це всі, окрім мотоциклів) не тільки за кордон, але і за межі області реєстрації (крім суміжних областей). Ще раз — всім», — написав у своєму Telegram народний депутат Ярослав Железняк
Він також додав, що рішення поки що не ухвалено і сам документ може змінитися. Однак, якщо його ухвалять у такому вигляді, він може вплинути на роботу бізнесу.
«Служби доставки, перевізники, пошта повинні будуть працювати хіба шляхом перевантаження на межах областей. Імпорт чи експорт тільки на іноземному транспорті. Ще раз, поки рішення не прийнято — то напишу дипломатично, це ризик, що фактично це зупинить роботу майже дуже багатьох бізнесів в країні», — пояснив Железняк.