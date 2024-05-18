Китай переорієнтовує електрокари на інші ринки замісь США та ЄС

Не маючи доступу до американських ринків і піддаючись нападкам у Європі, китайські виробники електромобілів зосередилися на країнах, де їм раді. Одна з найбільших — Бразилія. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

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«BYD та Great Wall Motor вже домінують у продажах електромобілів на шостому за величиною автомобільному ринку світу. Тепер ці два китайські гіганти будують заводи і там — що допоможе їм продавати автомобілі без тарифів по всій Латинській Америці, так само як президент Джо Байден обіцяє 100% тарифи в США», — пише агентство.

Це може стати прикладом для інших галузей і регіонів. Китайські потужні виробники здійняли галас у всьому світі, оскільки дешевий експорт загрожує джерелам існування місцевих фірм і робітників. Якщо вони хочуть охопити більше глобальних споживачів — а в умовах цінових війн, що вирують на батьківщині, вони хочуть — пекінські компанії перебувають під тиском необхідності інвестувати, виробляти й наймати працівників на закордонних ринках, а не просто відправляти туди товари.

BYD сподівається розпочати виробництво до середини 2025 року на новому заводі, який стане першим за межами Азії. Great Wall прагне випередити цей показник на кілька місяців — почати виробництво позашляховиків поблизу Сан-Паулу до кінця цього року.