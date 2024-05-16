В усіх регіонах України застосували аварійні відключення електроенергії

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Графіки відключення

«З 00:00 та впродовж доби 16 травня по всій Україні для побутових і промислових споживачів будуть діяти планові обмеження — графіки погодинних відключень», — йдеться у повідомленні.

Як пояснили в Укренерго, це допоможе зробити контрольовані відключення більш передбачуваними для споживачів, а роботу енергосистеми більш безпечною.

Ліміти споживання вже доведені до обленерго. Обсяг обмежень розподілений рівномірно між усіма регіонами. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Причина обмежень

Причина обмежень — збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених росією по українській енергосистемі з 22 березня.