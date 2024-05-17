В Україні попит на вживані авто з США збільшився вдвічі

Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано майже 3,7 тис. вживаних легковиків із США. Це становить 19% від всіх вперше зареєстрованих у квітні вживаних авто, повідомляє Укравтопром.

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У порівнянні з квітнем 2023 року попит на «американців» з пробігом збільшився вдвічі.

Найбільша частка з цієї кількості (47%) — машини з бензиновими двигунами.

Електромобілі - 34%.

Гібридним та авто з ГБО належить по 7%.

Решту цього сегменту авторинку охопили дизельні авто.

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Найпопулярніші моделі

В ТОП-5 вживаних авто з США потрапили: