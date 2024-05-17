Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано майже 3,7 тис. вживаних легковиків із США. Це становить 19% від всіх вперше зареєстрованих у квітні вживаних авто, повідомляє Укравтопром.
17 травня 2024, 11:12
В Україні попит на вживані авто з США збільшився вдвічі
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У порівнянні з квітнем 2023 року попит на «американців» з пробігом збільшився вдвічі.
Найбільша частка з цієї кількості (47%) — машини з бензиновими двигунами.
Електромобілі - 34%.
Гібридним та авто з ГБО належить по 7%.
Решту цього сегменту авторинку охопили дизельні авто.
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Найпопулярніші моделі
В ТОП-5 вживаних авто з США потрапили:
- Tesla Model 3 — 408 од.;
- Tesla Model Y — 313 од.;
- Ford Escape — 246 од.;
- Jeep Cherokee — 232 од.;
- Volkswagen Passat — 210 од.
Джерело: Мінфін
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