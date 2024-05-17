В ООН поліпшили прогноз світової економіки на цей рік

Глобальний економічний прогноз на 2024 рік поліпшився порівняно з січневими оцінками економістів ООН і є нині обережно оптимістичним. Про це йдеться в Доповіді про стан і перспективи світової економіки у 2024 році, підготовленій департаментом ООН з економічних та соціальних питань (DESA), повідомляє Укрінформ.

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Експерти вважають, що провідні економіки уникли серйозного спаду, знизили інфляцію та уникнули зростання безробіття.

«Водночас підвищення відсоткових ставок на довший термін, проблеми із борговою стійкістю, геополітична напруженість і кліматичні ризики й надалі перешкоджають зростанню», — зазначив керівник відділу глобального економічного моніторингу DESA Хамід Рашид.

За його словами, особливо це стосується найменш розвинених країн і малих острівних держав.

Згідно з доповіддю, зростання світової економіки у 2024 році тепер очікується на рівні 2,7%, що на 0,3% більше, ніж було вказано в січневому прогнозі, та 2,8% — у 2025 році (більше на 0,1%).

Поліпшення прогнозу переважно відображає кращі перспективи для США, де цьогоріч передбачається зростання 2,3%, та кількох великих країн з економікою, що розвивається, зокрема Бразилії, Індії та рф, сказав Рашид.

У Китаї очікується зростання на рівні 4,8%.

Водночас економічні перспективи для Африки порівняно з січневим прогнозом погіршилися: очікуване зростання знизилося у 2024 році на 0,2%, що загрожує негативними наслідками для багатьох бідних країн світу, ідеться в доповіді.

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Загалом глобальне зростання в найближчі роки залишатиметься нижчим за середній показник у 3,2% протягом 2010−2019 років.

Згідно з доповіддю, у Росії торік економічна ситуація визначалася військовими витратами, сферою будівництва і збільшенням соціальних виплат, «незважаючи на широкий спектр санкцій».

«Країні значною мірою вдалося уникнути впливу граничних цін на нафту, запроваджених G7 та ЄС, і обійти обмеження на імпорт високотехнологічної продукції», — ідеться в документі.

Цього року у рф прогнозується зростання на рівні 2,7% (торік було 3,6%) «завдяки потужній бюджетній підтримці та імпортозаміщенню».

Водночас зазначається, що збільшення затримок із фінансовими операціями, посилення санкцій і зниження доступності робочої сили мігрантів створюють ризики для російської економіки.

«Як ми знаємо з історії, це свого роду короткострокове зростання, яке не буде стійким», — зауважили в ООН.