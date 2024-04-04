Австрія виділить 2 млн євро на гуманітарні проєкти в Україні

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Що відомо

Як відзначає пресслужба, глобальні гуманітарні кризи, які спричинені війнами, бідністю, міграцією та прогресуючими кліматичними змінами, становить величезну загрозу для життя мільйонів людей.

Згідно з оцінкою Організації об'єднаних націй (ООН), близько 300 млн людей наразі потребують гуманітарної допомоги.

«Наша безпека в Європі також значною мірою залежить від безпеки та стабільності наших сусідів. Тому ми повинні зробити все можливе, щоб запобігти нелегальній міграції, а також запобігти небезпечній подорожі людей до Європи», — заявив федеральний канцлер Карл Нехаммер.

Як ділитимуть 21,5 млн євро

9,5 млн євро, які виділять на проєкти в країнах Африки на південь від Сахари;

8 млн євро на проєкти на Близькому Сході;

2 мільйони євро на проєкти в Україні;

2 мільйони євро на проєкт в Афганістані та сусідніх країнах.

Нагадаємо

Федеральний уряд Австрії, як і інші держави ЄС, надає Україні допомогу на тлі триваючої повномасштабної військової агресії рф.

У 2023 році Відень погодив виділення Україні додаткових 18 мільйонів євро для допомоги українцям, які постраждали внаслідок російської агресії.