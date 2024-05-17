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17 травня 2024, 8:40

МВФ почне новий перегляд програми для України за кілька тижнів

Місія МВФ розпочне роботу щодо четвертого перегляду Програми розширеного фінансування для України за кілька тижнів, що дасть змогу — в разі позитивних результатів — виділити наступний транш. Про це заявила директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, повідомляє Укрінформ.

Місія МВФ розпочне роботу щодо четвертого перегляду Програми розширеного фінансування для України за кілька тижнів, що дасть змогу — в разі позитивних результатів — виділити наступний транш.
Фото: publika.md

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Щодо наступного перегляду програми EFF ми очікуємо, що місія почне працювати ближчими тижнями», — зазначила представниця Фонду.

За її словами, місія під час перегляду вивчить повний спектр розвитку економічної ситуації в Україні за останній період та підготує оновлену макроекономічну основу, в тому числі оновлений аналіз щодо стійкості державного боргу.

Вона також зазначила, що результати перегляду місія може представити Виконавчій раді МВФ до кінця червня. Після цього прийматиметься рішення щодо можливості виділення наступного траншу для України.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у березні 2024 року Україна отримала четвертий транш фінансування на суму близько $880 млн (663,9 млн СПЗ) від МВФ в рамках програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF).

Джерело: Мінфін
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