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24 квітня 2024, 9:29

Данія виділить 420 мільйонів євро на відновлювальну енергетику та відбудову України

Україна та Данія уклали Меморандум про взаєморозуміння щодо довгострокової співпраці та відбудови України. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Україна та Данія уклали Меморандум про взаєморозуміння щодо довгострокової співпраці та відбудови України.
Фото:me.gov.ua

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Що передбачає документ

Цей документ передбачає виділення данським урядом близько 40 млн євро на підтримку приватного сектору, який бере участь у відбудові України, а також 380 млн євро для підтримки критичної інфраструктури, що використовує відновлювальну енергетику.

Згідно з досягнутими домовленостями, уряд Данії спрямує нове фінансування до EIFO, сприяючи новим інвестиційним можливостям у розмірі щонайменше 300 мільйонів данських крон (приблизно 40 мільйонів євро).Таким чином загальний пакет фонду сягне 1,3 млрд данських крон, або 170 мільйонів євро.

Читайте: Данія виділяє $43 млн для підтримки бізнес-проєктів своїх компаній в Україні

Окрема увага приділятиметься зеленій трансформації економіки та впровадженню інноваційних рішень у сфері критичної інфраструктури, де Данія має провідні позиції на світовому ринку. Зокрема для підтримки критичної інфраструктури, що використовує відновлювальну енергетику, данський уряд виділить додаткове фінансування до Українського механізму EIFO на суму 2,85 мільярда данських крон (приблизно 380 мільйонів євро).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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