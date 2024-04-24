Данія виділить 420 мільйонів євро на відновлювальну енергетику та відбудову України

Україна та Данія уклали Меморандум про взаєморозуміння щодо довгострокової співпраці та відбудови України. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

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Що передбачає документ

Цей документ передбачає виділення данським урядом близько 40 млн євро на підтримку приватного сектору, який бере участь у відбудові України, а також 380 млн євро для підтримки критичної інфраструктури, що використовує відновлювальну енергетику.

Згідно з досягнутими домовленостями, уряд Данії спрямує нове фінансування до EIFO, сприяючи новим інвестиційним можливостям у розмірі щонайменше 300 мільйонів данських крон (приблизно 40 мільйонів євро).Таким чином загальний пакет фонду сягне 1,3 млрд данських крон, або 170 мільйонів євро.

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Окрема увага приділятиметься зеленій трансформації економіки та впровадженню інноваційних рішень у сфері критичної інфраструктури, де Данія має провідні позиції на світовому ринку. Зокрема для підтримки критичної інфраструктури, що використовує відновлювальну енергетику, данський уряд виділить додаткове фінансування до Українського механізму EIFO на суму 2,85 мільярда данських крон (приблизно 380 мільйонів євро).