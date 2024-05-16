Український товарообіг за січень-квітень 2024 року становив $35,3 мільярда, оподаткований імпорт становив $19 мільярдів. Про це повідомила пресслужба Державної митної служби України.
16 травня 2024, 15:16
Товарообіг з початку року сягнув $35 мільярдів. З ким Україна торгувала найбільше
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«Протягом січня-квітня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $21,9 млрд, а експортували — на суму $13,4 млрд», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що оподаткований імпорт становив $19 млрд або 87% загальних обсягів імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг імпорту в січні-квітні 2024 року склало 0,50 дол/кг, що на 9% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
З яких країн найбільше імпортувала Україна
- Китай — $4,2 млрд.
- Польща — $2,3 млрд.
- Німеччина — $1,8 млрд.
До яких країн найбільше експортувала Україна
- Польща — $1,3 млрд.
- Китай — $1,2 млрд.
- Іспанія — $1,1 млрд.
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Які товари експортували
У загальних обсягах ввезених у січні-квітні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:
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машини, устаткування та транспорт — $7,4 млрд.
- продукція хімічної промисловості — $4,2 млрд.
- паливно-енергетичні — $2,7 млрд.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
- продовольчі товари — $8,6 млрд.
- метали та вироби з них — $1,4 млрд.
- мінеральні продукти — $1,2 млрд.
Джерело: Мінфін
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