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16 травня 2024, 15:16

Товарообіг з початку року сягнув $35 мільярдів. З ким Україна торгувала найбільше

Український товарообіг за січень-квітень 2024 року становив $35,3 мільярда, оподаткований імпорт становив $19 мільярдів. Про це повідомила пресслужба Державної митної служби України.

Український товарообіг за січень-квітень 2024 року становив $35,3 мільярда, оподаткований імпорт становив $19 мільярдів.
Фото:depositphotos

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«Протягом січня-квітня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $21,9 млрд, а експортували — на суму $13,4 млрд», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що оподаткований імпорт становив $19 млрд або 87% загальних обсягів імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг імпорту в січні-квітні 2024 року склало 0,50 дол/кг, що на 9% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

З яких країн найбільше імпортувала Україна

  • Китай — $4,2 млрд.
  • Польща — $2,3 млрд.
  • Німеччина — $1,8 млрд.

До яких країн найбільше експортувала Україна

  • Польща — $1,3 млрд.
  • Китай — $1,2 млрд.
  • Іспанія — $1,1 млрд.

Читайте: Держстат: Експорт товарів із України скоротився

Які товари експортували

У загальних обсягах ввезених у січні-квітні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:

  • машини, устаткування та транспорт — $7,4 млрд.

  • продукція хімічної промисловості — $4,2 млрд.
  • паливно-енергетичні — $2,7 млрд.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

  • продовольчі товари — $8,6 млрд.
  • метали та вироби з них — $1,4 млрд.
  • мінеральні продукти — $1,2 млрд.
Джерело: Мінфін
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