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16 травня 2024, 11:34

Індія збільшила імпорт золота у квітні вдвічі

Індія збільшила імпорт золота у квітні у 2 рази більше, ніж у березні поточного року. Про це йдеться у огляді World Gold Council.

Індія збільшила імпорт золота у квітні у 2 рази більше, ніж у березні поточного року.
Фото:depositphotos

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Купівля золота

Усього за перші 4 місяці року імпорт золота до Індії склав $12,706 млрд, що в 1,7 разу більше від результату відповідного періоду минулого року.

За підсумками 2023 року, Індія імпортувала майже 744 тонни золота на $42,581 млрд. У натуральному вираженні обсяг зріс на 4%, у вартісному — на 16%.

Читайте: Монети, злитки та «паперове» золото: три варіанти вкладень у благородний метал в Україні

Індія є одним із найбільших споживачів золота у світі, практично не виробляючи його сама.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
16 травня 2024, 13:17
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Да понятно что по золоту сговорились покупать, абы только не доллар США…
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