Індія збільшила імпорт золота у квітні вдвічі

Індія збільшила імпорт золота у квітні у 2 рази більше, ніж у березні поточного року. Про це йдеться у огляді World Gold Council.

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Купівля золота

Усього за перші 4 місяці року імпорт золота до Індії склав $12,706 млрд, що в 1,7 разу більше від результату відповідного періоду минулого року.

За підсумками 2023 року, Індія імпортувала майже 744 тонни золота на $42,581 млрд. У натуральному вираженні обсяг зріс на 4%, у вартісному — на 16%.

Читайте: Монети, злитки та «паперове» золото: три варіанти вкладень у благородний метал в Україні