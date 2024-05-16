Індія збільшила імпорт золота у квітні у 2 рази більше, ніж у березні поточного року. Про це йдеться у огляді World Gold Council.
16 травня 2024, 11:34
Індія збільшила імпорт золота у квітні вдвічі
Купівля золота
Усього за перші 4 місяці року імпорт золота до Індії склав $12,706 млрд, що в 1,7 разу більше від результату відповідного періоду минулого року.
За підсумками 2023 року, Індія імпортувала майже 744 тонни золота на $42,581 млрд. У натуральному вираженні обсяг зріс на 4%, у вартісному — на 16%.
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Індія є одним із найбільших споживачів золота у світі, практично не виробляючи його сама.
Джерело: Мінфін
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