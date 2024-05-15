США спрямують $2 млрд у новий спецфонд для українського оборонно-промислового комплексу — Блінкен

Сполучені Штати нададуть Україні додаткові $2 млрд у вигляді внеску до новоствореного фонду, метою якого буде розвиток українського оборонно-промислового комплексу та фінансування закупівлі зброї. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Європейська правда.

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«Вони ($2 млрд, — ред.) будуть вкладені у першому такого роду фонді — Defense Enterprise Fund — у якого буде три компоненти», — зазначив Блінкен на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Першим напрямком буде допомога з придбанням того, що потребує Україна, другим — інвестиції у зміцнення військово-промислового комплексу України, щоб Київ міг виробляти більше зброї «і для себе, і для інших», третім — фінансування купівлі зброї не лише у США, а й інших партнерів.

Нагадаємо

Міністерство оборони США заявило, що загальна допомога Україні у військовій сфері від початку повномасштабного вторгнення рф становить понад $50 млрд.