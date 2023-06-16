Акції Oracle у 2023 році рекордно зросли на понад 50%

Роками розробник програмного забезпечення для баз даних Oracle відставав від конкурентів у створенні хмарних технологій, які відповідали б вимогам сучасного підприємства. Але нині ситуація змінилась, і на Волл-стріт цілком задоволені результатами компанії Ларрі Еллісона. У 2023 році акції компанії зросли більш ніж на 50%. Про це повідомляє CNBC.

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У середу акції Oracle зросли на 4,8% до $122,24, закрившись на рекордних показниках п’ятий день поспіль і увосьме за місяць загалом. За останні 12 місяців акції продемонстрували 73% зростання, перевершивши за цим показником усі компанії з великою капіталізацією, окрім Nvidia.

Цього тижня Oracle звітувала про більші, ніж очікувалося, прибутки та доходи, чим викликала схвалення аналітиків.

Ларрі Еллісон обігнав Білла Гейтса в рейтингу мільярдерів

При чому протягом двох годин після оприлюднення показників, Ларрі Елісон перемістився на 4 місце в рейтингу мільярдерів Bloomberg, випередивши Білла Гейтса.

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Капіталізація Oracle

Після того, як у 2020 році ринкова капіталізація Oracle впала нижче за молодшу Salesforce, компанії вдалось повернути лідерство — у середу Oracle коштувала $330 мільярдів, а Salesforce — $204 мільярди. І зростання триває - дохід компанії за останній квартал збільшився на 17% порівняно з попереднім роком, і на 11% порівняно з Salesforce.

Доходи від хмарної інфраструктури в Oracle зросли на 76% порівняно з роком раніше, перевищивши зростання на 55% у попередньому кварталі.

Інвестиції

Відомо, що Oracle також захопилася генеративним штучним інтелектом та інвестує в Cohere — стартап, який оцінюється в понад $2 млрд та надає технологію, яку можна використовувати для копірайтингу, пошуку та узагальнення.