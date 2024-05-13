Цьогоріч Мінфін залучив майже 120 млрд від продажу ОВДП

Міністерство фінансів у січні-березні 2024 року провело 46 аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), залучивши 119,6 млрд грн на покриття дефіциту державного бюджету. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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«Протягом січня-березня 2024 року Мінфін провів 46 аукціонів з розміщення ОВДП, залучивши 119,6 млрд грн на покриття дефіциту державного бюджету», — йдеться в повідомлені.

Відсоток рефінансування ринкових облігацій внутрішньої державної позики станом на 31 березня 2024 року становив 138 %, при цьому відсоток рефінансування ОВДП, номінованих у гривні — 207%, в доларах США — 97%, в євро — 93%.