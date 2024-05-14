У МВФ заявили, що штучний інтелект як «цунамі» б'є по ринку праці

Штучний інтелект б'є по світовому ринку праці «як цунамі». Про це заявила в директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, пише Reuters.

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За її словами, в найближчі два роки штучний інтелект, ймовірно, вплине на 60% робочих місць у розвинених країнах і 40% робочих місць у всьому світі.

«У нас дуже мало часу, щоб підготувати до цього людей, підготувати до цього бізнеси», — сказала Георгієва.

Вона також вважає, що це може принести величезне підвищення продуктивності, якщо «ми добре з цим впораємося». Проте це також може призвести до більшої дезінформації і, звісно, до більшої нерівності в суспільстві.