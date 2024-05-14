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14 травня 2024, 13:33

У МВФ заявили, що штучний інтелект як «цунамі» б'є по ринку праці

Штучний інтелект б'є по світовому ринку праці «як цунамі». Про це заявила в директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, пише Reuters.

Штучний інтелект б'є по світовому ринку праці «як цунамі».

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За її словами, в найближчі два роки штучний інтелект, ймовірно, вплине на 60% робочих місць у розвинених країнах і 40% робочих місць у всьому світі.

«У нас дуже мало часу, щоб підготувати до цього людей, підготувати до цього бізнеси», — сказала Георгієва.

Вона також вважає, що це може принести величезне підвищення продуктивності, якщо «ми добре з цим впораємося». Проте це також може призвести до більшої дезінформації і, звісно, до більшої нерівності в суспільстві.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+30
Kharakternyk
Kharakternyk
14 травня 2024, 13:42
#
Тому ми вирішили скоротити населення Землі на 2/3.
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
14 травня 2024, 13:46
#
Удобно, 6 телефонов… Там одно, оно там. А вообще ты понимаешь…
+
+15
EvilReptiloid
EvilReptiloid
14 травня 2024, 14:08
#
Хіба так важко наплодити bullshit job в державних органах? Було двадцять міністерств — стане сто. Було шістдесят державних комісій і комітетів — стане триста. І кожний гарантовано отримає робоче місце чиновника, де зранку до ночі плодитиме нікчемні нікому не потрібні папірці. І відчуватиме себе важливим і потрібним суспільству.
Вже зараз ця чудова система працює, просто поки що не є тотальною. Але якщо той штучний інтелект дійсно такий крутий, що забере всі робочі місця, то бюрократія гарантує світле майбутнє людства. Правда я дещо сумніваюсь у всемогутності тієї залізяки. Доводилось з нею спілкуватись, відверто кажучи до справжнього інтелекту там ще дуже далеко. Гарно штампує всіляку гуманітарну писанину, але сипеться на досить простих логічних і математичних задачках.
+
+15
zevs1
zevs1
14 травня 2024, 14:33
#
Можно уже заменить украинских чиновников на искусственный интеллект,это ж какая экономия будет в Украине, а чиновников на войну отправить так как они и допустили её.
+
0
Alexandr1974
Alexandr1974
14 травня 2024, 16:51
#
Лаптями воняешь.фсбхвойда))
+
+15
Prya
Prya
14 травня 2024, 14:43
#
Люди будут развязывать войны и справятся
+
0
bonv
bonv
14 травня 2024, 14:50
#
«Русофоби» мали рацію щодо загрози людству.
«Якщо Путіна не зупинити в Україні, завтра це коштуватиме набагато дорожче», — цей рефрен західних політиків у останні пів року навіть трошки навʼяз у зубах
*** , чуваки, а вам не здається, що ми вас про це попереджали?
У 2008-му, коли він напав на Грузію. У 2009, коли відключав газ Україні. У 2013=му, коли втрутився в Майдан. У 2014-му, коли відхапав Крим і Донбас. Пізніше, коли будував свій Сєвпоток-2.
Щоправда, у 2019-му у нас свої путінферштеєри взяли владу: все намагалися подивитися йому в очі й зустрітися на колінах посередині (української території).
Як виявилося, на весь цивілізований світ знайшлася лише невеличка група людей, котра мала сміливість подивитися правді в очі! Тобто, консервативні, неполіткоректні «русофоби» («бандерівці») єдині мали рацію стосовно найбільшої (наразі) загрози людству?
А нам тут розповідають про колективний розум більшості й нєвʼ*бічеських аналітиків західних спецслужб. Хі-хі.
Карл Волох, політаналітик, блогер.
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