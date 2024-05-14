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14 травня 2024, 10:56

В Україні цьогоріч закрили 31 тис ФОПів

Українці закрили майже 31 тисячу ФОПів з початку року. Серед них 23% таких, що відкрились нещодавно. Проте нових бізнесів відкривається у двічі більше — понад 74 тисячі за перший квартал цього року. Про це свідчать дані платформи Опендатабот.

Українці закрили майже 31 тисячу ФОПів з початку року.

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Найчастіше закриваються ФОПи, які працюють у сфері роздрібної торгівлі — 10 773 (34,9%). Також до трійки лідерів потрапили сфери комп’ютерного програмування та оптової торгівлі — 10,1% та 6,2% відповідно.

Найбільше закривається бізнесів у Києві — понад 3,8 тисяч або ж 12,4%. На другому місці антирейтингу Харківщина — майже 2,4 тисячі бізнесів (7,7%). І замикає топ Дніпропетровщина, там припинили свою діяльність також майже 2,4 тисячі ФОПів або 7,7%.

До антитопу також потрапила Одещина та Львівщина — 7,7% та 6,8% відповідно.

Понад 23% новостворених ФОПів торік, припинили свою діяльність у 2024 році — це 7,3 тисячі бізнесів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
TAN72
TAN72
14 травня 2024, 11:00
#
Однодневки, открыли, отмыли и закрыли.
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0
bonv
bonv
14 травня 2024, 11:33
#
Дроблять бізнес великі компанії. Податки.
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