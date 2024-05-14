Байден підписав закон про заборону імпорту російського урану

В понеділок, 13 травня, Президент США Джо Байден підписав закон про заборону імпорту збагаченого урану з росії. Про це повідомляється на сайті Білого Дому.

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Радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що дане рішення зміцнить енергетичну та економічну безпеку США, зменшить і згодом усуне залежність від росії в цивільній ядерній енергетиці.

«Цей новий закон відновлює лідерство Америки в ядерному секторі. Він допоможе убезпечити наш енергетичний сектор для майбутніх поколінь. І, спираючись на безпрецедентне федеральне фінансування у розмірі 2,72 мільярда доларів, яке Конгрес нещодавно виділив на прохання президента, він дасть поштовх для запуску нових потужностей зі збагачення урану в Сполучених Штатах і надішле чіткий сигнал промисловості, що ми віддані довгостроковому зростанню нашого ядерного сектору», — зазначив Салліван.

Він також розповів про зобов'язання США, взяте в грудні минулого року — разом з Канадою, Францією, Японією і Великою Британією — спільно інвестувати $4,2 млрд у розширення потужностей зі збагачення і конверсії урану.

«Я з гордістю можу сказати, що завдяки цим коштам, наданим Конгресом, ми значно перевиконали це зобов'язання і працюємо з промисловістю над реалізацією цієї амбітної мети», — підкреслив радник з нацбезпеки США.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 30 квітня Сенат США проголосував за схвалення закону про заборону імпорту збагаченого урану з росії.

Закон забороняє ввозити уран з рф до 2040 року, дозволяючи тимчасові винятки до січня 2028 року. Заборона буде введена через 90 днів після набуття чинності закону.

Згідно з даними Міністерства енергетики США, росія постачала майже чверть збагаченого урану, який використовується для палива американського флоту з понад 90 комерційних реакторів, що робить її іноземним постачальником № 1.