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25 березня 2024, 13:34

Уряд уточнив перелік категорій ВПО, які отримуватимуть допомогу на проживання

З 1 березня 2024 р. виплата допомоги на проживання для ВПО була продовжена ще на 6 місяців для окремих категорій ВПО, які отримували її вже протягом одного-двох років (щонайменше 8-ми міс). Про це йдеться в повідомленні Урядового порталу.

З 1 березня 2024 р.

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Кому продовжили виплати

Першочергово виплати були продовжені для людей, які не мають можливості працювати, доглядають дітей або важко хворих чи осіб з інвалідністю, не мають доходів або мають низькі доходи.

Також мають право на продовження допомоги ще на 6 місяців такі категорії людей:

  • особи з тяжкими формами захворювання, яким не встановлено інвалідність (та родини, в яких такі особи проживають);
  • діти, які влаштовані в сім'ї патронатного вихователя; патронатні вихователі; діти, тимчасово влаштовані в сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу;

якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в сім'ї менш як 9 444 грн:

особи, які доглядають за дитиною до 3 років або дитиною, яка потребує догляду, до 6 років;

  • сім'ї, що мають дітей до 18 років та/або до 23 років, які є студентами денної або дуальної форми навчання в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;
  • особи, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі;
  • студенти, які звертаються самостійно, віком до 23 років;
  • особи з інвалідністю ІІІ групи;
  • сім'ї пенсіонерів.

Крім того, право на продовження допомоги на додаткові 6 місяців також отримали особи, старші за 55 років.

Джерело: Мінфін
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