У Києві обмежать споживання електроенергії для бізнесу та промисловості

У Києві для бізнесу та промислового сектору з 18:00 п’ятниці до 07:00 суботи обмежать споживання електроенергії. Все через складну ситуацію в енергосистемі. Про це повідомляє пресслужба КМВА.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Складна ситуація в енергосистемі змушує застосовувати обмеження. Так з 18:00 10.05.24 до 07:00 11.05.24 будуть запроваджені графіки обмеження споживання електроенергії для бізнесу та промислового сектору», — йдеться у повідомленні.

При цьому для побутових споживачів обмеження не застосовуються.

«Але мешканці Києва мають бути свідомими і самостійно економити електроенергію! Особливо у вечірні пікові години навантаження!» — додали у КМВА.