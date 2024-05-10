У Києві для бізнесу та промислового сектору з 18:00 п’ятниці до 07:00 суботи обмежать споживання електроенергії. Все через складну ситуацію в енергосистемі. Про це повідомляє пресслужба КМВА.
10 травня 2024, 16:01
У Києві обмежать споживання електроенергії для бізнесу та промисловості
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«Складна ситуація в енергосистемі змушує застосовувати обмеження. Так з 18:00
При цьому для побутових споживачів обмеження не застосовуються.
«Але мешканці Києва мають бути свідомими і самостійно економити електроенергію! Особливо у вечірні пікові години навантаження!» — додали у КМВА.
Джерело: Мінфін
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