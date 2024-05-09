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9 травня 2024, 19:01

В Аргентині ввели в обіг нову банкноту номіналом 10 000 песо (фото)

Центральний банк Аргентинської Республіки (BCRA) ввів в обіг нову банкноту номіналом 10 000 аргентинських песо (близько $11), найбільшу за номіналом у південноамериканській країні. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Центральний банк Аргентинської Республіки (BCRA) ввів в обіг нову банкноту номіналом 10 000 аргентинських песо (близько $11), найбільшу за номіналом у південноамериканській країні.
Фото: bcra.gob.ar

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Нова банкнота почала розповсюджуватися в національній мережі банківських відділень, а також у банкоматах.

На аверсі банкноти зображено генерала Мануеля Бельграно та Марію Ремедіос дель Валле, які вважаються героями Війни за незалежність Аргентини від Іспанії, а на реверсі — художнє відтворення сцени принесення присяги на вірність прапору 27 лютого 1812 року.

У Ц Б Аргентини пояснили, що введення нової банкноти полегшить транзакції між користувачами та зробить логістику фінансової системи більш ефективною.

В останньому кварталі року в обіг надійде ще одна нова банкнота номіналом 20 000 песо (близько $23).

Захист

Нова банкнота номіналом 10 000 песо має декілька рівнів захисту, які впроваджені за допомогою спеціальних систем друку:

  • Водяний знак: у порожньому секторі, дивлячись на купюру проти світла, можна побачити портрети Марії Ремедіос дель Валле та Мануеля Бельграно, а також ініціали їхніх імен.
  • Захисна нитка: червона захисна нитка вставляється в купюру і відкривається в трьох «віконцях». Нитка створює динамічний ефект при переміщенні купюри. Якщо банкноту тримати проти світла, видно суцільну смугу та можна побачити акронім BCRA.
  • Чорнило оптичної мінливості: воно змінює колір із золотого на зелений, коли банкноту нахиляти, створюючи динамічний тривимірний ефект.

Приховане зображення — ініціали «RA» можна побачити, якщо дивитися на купюру проти світла.

Крім того, банкнота має розпізнавання для людей з вадами зору: на вертикальних краях відчувається рельєф ліній паралельних смуг.

Нагадаємо

Випуск банкнот великих номіналів пов'язаний з безпрецедентним зростанням інфляції в країні. У грудні 2023 року річний рівень інфляції в Аргентині сягнув 211,4%.

На фоні цього у споживачів виникли проблеми з оплатою, адже найбільша купюра за номіналом становить лише 2 000 песо.

Раніше президент Аргентини Хав'єр Мілей в одному з інтерв'ю місцевим ЗМІ допустив випуск банкнот із ще більшим номіналом — до 50 000 песо.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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