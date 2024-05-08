Коломойському оголосили про підозру в організації замовного вбивства

Українському бізнесмену Ігорю Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

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Правоохоронці не називають імені підозрюваного, але з огляду на виставлене фото, можна зробити висновок, що йдеться про Коломойського.

«За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора відомому бізнесмену, підозрюваному в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом, повідомлено про підозру у вчиненні ще одного злочину, пов’язаного з організацією замовного вбивства (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Слідство

За даними слідства, бізнесмен із помсти замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства.

Зазначається, що для цього він залучив членів банди, яка «спеціалізувалась» на вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, включаючи фізичну розправу з конкурентами.

У Нацполіції зазначили, що у серпні 2003 року у середмісті Феодосії четверо чоловіків жорстоко побили та поранили ножем адвоката. Життя потерпілого вдалось врятувати лікарям. Тоді правоохоронці затримали виконавців замовного вбивства.

«Тепер поліція встановила беззаперечні докази, що підтверджують особу замовника», — йдеться у повідомленні.

Наразі прокурори та слідчі здійснюють слідчі та процесуальні дії, спрямовані на викриття усіх осіб, причетних до скоєння злочину.

Підозрюваний бізнесмен перебуває під вартою.

Нагадаємо

Наразі Ігор Коломойський перебуває у СІЗО. Він є фігурантом кількох кримінальних справ.

2 вересня 2023 року СБУ, БЕП та Офіс генпрокурора вручили Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Згодом Коломойський отримав ще 2 підозри: про виведення з Приватбанку загалом 15 млрд грн.

15 вересня Шевченківський районний суд переобрав запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському, який отримав нову підозру за трьома статтями — у справі про заволодіння 5,8 млрд грн. Суддя змінив запобіжний захід у частині застави, встановивши її розмір 3 млрд 891 млн грн.

7 вересня Коломойський отримав підозру в заволодінні 9,2 мільярда гривень Приватбанку.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура після оголошення підозри Ігорю Коломойському вжили заходи щодо арешту його активів.