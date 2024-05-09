США готують для України черговий пакет допомоги

Адміністрація США працює над підготовкою нового пакету оборонної підтримки України, плануючи повернутися до темпів виділення допомоги, які були минулого року. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

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«Ми працюємо над іншими пакетами. Я думаю, ви можете очікувати, що ми повернемося до того темпу, в якому перебували до перерви у фінансуванні», — зазначив він.

Міллер підкреслив, що закон, який підписав президент США Джо Байден наприкінці квітня, забезпечує таку можливість. Він не став вдаватися в деталі, однак зазначив, що Україна може невдовзі очікувати додаткового фінансування.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 24 квітня Байден підписав законопроєкт про пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на $95,3 млрд. На витрати, пов'язані з підтримкою України, в законопроекті заклали $60,84 млрд.

До цієї суми входять, зокрема $23,2 млрд на поповнення запасів Пентагону, наданих раніше Україні. Майже $14 млрд піде на закупівлю передових систем озброєнь та оборонних послуг для нашої країни.

Крім того, документ передбачає $11,3 млрд на проведення поточних військових операцій США в регіоні та $26 млн на подальший нагляд за використанням допомоги в Україні.