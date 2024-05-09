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9 травня 2024, 13:12

Українці віддають перевагу гібридам. Попит на авто зріс на 43% відносно минулого року

У минулому місяці автопарк України поповнили майже 1,9 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 43% більше, ніж торік. Про це повідомляє пресслужба «Укравтопром».

У минулому місяці автопарк України поповнили майже 1,9 тис.
Фото:depositphotos

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Частка нових авто в цій кількості становила 51%, проти 71% торік.

Які моделі лідирують

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4 (219 од.). Другий результат у Nissan X-Trail (85 од.). Третій за популярністю — Mercedes-Benz GLE (60 од.)

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (101 од.)

Також у лідерській трійці: Toyota Rav-4 (68 шт.) та Toyota Prius (60 шт.).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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bonv
bonv
9 травня 2024, 13:18
#
Міністерство внутрішніх справ планує запровадити в Україні на законодавчому рівні штрафну систему балів для водіїв за порушення правил дорожнього руху (ПДР).
Про це розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, пише top.today.ua.
Він зазначив, що в Україні намагаються адаптувати законодавство до європейського. Так, у Польщі, наприклад, є система штрафних балів — якщо водій назбирає 24 — у нього забирають водійське посвідчення.
В Україні у 2015−2020 роках вже діяла система балів та штрафів для водіїв. Кожному водію щороку налічували 150 балів. У разі порушення правил дорожнього руху, яке фіксувалося в автоматичному режимі, з водія списували 50 балів. Після вичерпання ліміту водій за такі порушення мав сплачувати штрафи у грошовому вигляді. Але до кінця система штрафних балів так і не була реалізована (камери автофіксації порушень правил дорожнього руху з’явилися лише влітку 2020 року). Її 2020 року скасував президент Володимир Зеленський.
На початку 2022 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 6502, який передбачає запровадження системи штрафних балів для водіїв. Але через повномасштабне вторгнення народні депутати не розглянули цей законопроєкт навіть у першому читанні. Він досі перебуває на розгляді у профільному парламентському Комітеті з питань правоохоронної діяльності.
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0
bonv
bonv
9 травня 2024, 13:18
#
Та закон трішки змінений, ніж це було у 2015−2020 роках. У ньому пропонується аналог європейської системи штрафи.
Водій за рік може назбирати 12 штрафних балів, а якщо перевищить цю кількість — його можуть позбавити водійського посвідчення без суду. А для новачків — тих, що отримали права менш як рік тому — передбачено 8 балів протягом року.
До прикладу, за непристебнутий ремінь безпеки та за перевезення дітей без автокрісла хочуть нараховувати 1 штрафний бал. За керування несправним ТЗ, перевезення дітей без автокрісла (повторно), перевищення встановленої швидкості на понад на 20 км/год (крім зафіксованих в автоматичному режимі), проїзд на червоний сигнал світлофора — 2 бали.
За порушення правил руху та зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів, керування несправним ТЗ, який використовується для перевезення пасажирів — 3 бали.
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