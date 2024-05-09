У минулому місяці автопарк України поповнили майже 1,9 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 43% більше, ніж торік. Про це повідомляє пресслужба «Укравтопром».
9 травня 2024, 13:12
Українці віддають перевагу гібридам. Попит на авто зріс на 43% відносно минулого року
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Частка нових авто в цій кількості становила 51%, проти 71% торік.
Які моделі лідирують
В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4 (219 од.). Другий результат у Nissan X-Trail (85 од.). Третій за популярністю — Mercedes-Benz GLE (60 од.)
В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (101 од.)
Також у лідерській трійці: Toyota Rav-4 (68 шт.) та Toyota Prius (60 шт.).
Джерело: Мінфін
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Про це розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, пише top.today.ua.
Він зазначив, що в Україні намагаються адаптувати законодавство до європейського. Так, у Польщі, наприклад, є система штрафних балів — якщо водій назбирає 24 — у нього забирають водійське посвідчення.
В Україні у 2015−2020 роках вже діяла система балів та штрафів для водіїв. Кожному водію щороку налічували 150 балів. У разі порушення правил дорожнього руху, яке фіксувалося в автоматичному режимі, з водія списували 50 балів. Після вичерпання ліміту водій за такі порушення мав сплачувати штрафи у грошовому вигляді. Але до кінця система штрафних балів так і не була реалізована (камери автофіксації порушень правил дорожнього руху з’явилися лише влітку 2020 року). Її 2020 року скасував президент Володимир Зеленський.
На початку 2022 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 6502, який передбачає запровадження системи штрафних балів для водіїв. Але через повномасштабне вторгнення народні депутати не розглянули цей законопроєкт навіть у першому читанні. Він досі перебуває на розгляді у профільному парламентському Комітеті з питань правоохоронної діяльності.
Водій за рік може назбирати 12 штрафних балів, а якщо перевищить цю кількість — його можуть позбавити водійського посвідчення без суду. А для новачків — тих, що отримали права менш як рік тому — передбачено 8 балів протягом року.
До прикладу, за непристебнутий ремінь безпеки та за перевезення дітей без автокрісла хочуть нараховувати 1 штрафний бал. За керування несправним ТЗ, перевезення дітей без автокрісла (повторно), перевищення встановленої швидкості на понад на 20 км/год (крім зафіксованих в автоматичному режимі), проїзд на червоний сигнал світлофора — 2 бали.
За порушення правил руху та зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів, керування несправним ТЗ, який використовується для перевезення пасажирів — 3 бали.