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9 травня 2024, 10:43

Продаж чіпів у світі в першому кварталі зріс на 15,2%

Світові продажі чіпів у першому кварталі зросли на 15,2% щодо того ж періоду минулого року і склали $137,7 млрд. Про це повідомляється в пресрелізі Асоціації напівпровідникової промисловості (SIA).

Світові продажі чіпів у першому кварталі зросли на 15,2% щодо того ж періоду минулого року і склали $137,7 млрд.
Фото: pixabay.com

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Деталі

Порівняно з четвертим кварталом 2023 показник знизився на 5,7%.

Реалізація чіпів у березні збільшилася також на 15,2% у річному вираженні, але зменшилася на 0,6% щодо лютого.

«Світові продажі напівпровідників у першому кварталі були значно вищими, ніж у першому кварталі минулого року. Очікується, що ринок продовжить зростати протягом року, причому в 2024 році прогнозується двозначний підйом», — заявив президент і головний виконавчий директор SIA Джон Ньюфер, слова якого наводяться у повідомленні.

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Як змінилися продажі

Продажі у Північній та Південній Америці у березні зросли на 26,3% порівняно з тим же місяцем минулого року, у Китаї — на 27,4%, в Азіатсько-Тихоокеанському та інших регіонах — на 11,1%. Тим часом у Європі вони знизилися на 6,8%, у Японії — на 9,3%.

Реалізація чіпів щодо лютого зменшилася у Північній та Південній Америці на 0,1%, у Європі — на 0,9%, у Японії — на 2%, в АТР — на 1,2%, а у КНР — практично не змінилася.

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SIA включає близько 99% американських виробників напівпровідникової галузі та близько 66% чіпмейкерів з інших країн.

Джерело: Мінфін
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