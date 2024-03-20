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20 березня 2024, 17:54

Intel планує витратити $100 мільярдів на будівництво заводів з виробництва чипів для ШІ

Американська компанія Intel планує витратити $100 млрд у чотирьох штатах США на будівництво та розширення заводів, які будуть зокрема займатися виробництвом мікрочипів для штучного інтелекту (ШІ). Про це повідомляє Reuters.

Американська компанія Intel планує витратити $100 млрд у чотирьох штатах США на будівництво та розширення заводів, які будуть зокрема займатися виробництвом мікрочипів для штучного інтелекту (ШІ).
Фото: pixabay.com

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Будівництво заводів планується після того, як Intel отримає $19,5 млрд у вигляді федеральних грантів і позик. Крім того, компанія сподівається отримати ще $25 млрд у вигляді податкових пільг.

Головним елементом п’ятирічного плану витрат Intel є перетворення пустирів поблизу Колумбуса, штат Огайо, на те, що генеральний директор Пет Гелсінгер назвав журналістам «найбільшим у світі місцем з виробництва чіпів для штучного інтелекту», яке почнеться вже у 2027 році.

План Intel також передбачає реконструкцію заводів у Нью-Мексико і Орегоні та розширення діяльності в Арізоні, де давній конкурент Taiwan Semiconductor Manufacturing Co також будує величезний завод, який, як сподівається, отримає фінансування від президента Джо Байдена.

Зростання акцій Intel

У середу уряд США оголосив про виділення Intel федеральних коштів відповідно до Закону про чіпи, що призвело до зростання акцій компанії на 4% на передринкових торгах.

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Кошти, надані в рамках плану Байдена щодо відродження виробництва мікросхем в США, значною мірою допоможуть Intel виправити її пошкоджену бізнес-модель.

Протягом десятиліть Intel була світовим лідером у створенні найшвидших і найменших напівпровідників. Компанія продавала їх за високою ціною та спрямовувала прибуток на додаткові дослідження та розробки, щоб бути попереду інших.

Але у 2010-х роках Intel втратила цю виробничу перевагу на користь TSMC, і її прибутки різко впали.

Джерело: Мінфін
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