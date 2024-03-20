Американська компанія Intel планує витратити $100 млрд у чотирьох штатах США на будівництво та розширення заводів, які будуть зокрема займатися виробництвом мікрочипів для штучного інтелекту (ШІ). Про це повідомляє Reuters.
Intel планує витратити $100 мільярдів на будівництво заводів з виробництва чипів для ШІ
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Будівництво заводів планується після того, як Intel отримає $19,5 млрд у вигляді федеральних грантів і позик. Крім того, компанія сподівається отримати ще $25 млрд у вигляді податкових пільг.
Головним елементом п’ятирічного плану витрат Intel є перетворення пустирів поблизу Колумбуса, штат Огайо, на те, що генеральний директор Пет Гелсінгер назвав журналістам «найбільшим у світі місцем з виробництва чіпів для штучного інтелекту», яке почнеться вже у 2027 році.
План Intel також передбачає реконструкцію заводів у Нью-Мексико і Орегоні та розширення діяльності в Арізоні, де давній конкурент Taiwan Semiconductor Manufacturing Co також будує величезний завод, який, як сподівається, отримає фінансування від президента Джо Байдена.
Зростання акцій Intel
У середу уряд США оголосив про виділення Intel федеральних коштів відповідно до Закону про чіпи, що призвело до зростання акцій компанії на 4% на передринкових торгах.
Читайте також: Доходи Nvidia зросли втричі на тлі буму попиту на чипи для штучного інтелекту
Кошти, надані в рамках плану Байдена щодо відродження виробництва мікросхем в США, значною мірою допоможуть Intel виправити її пошкоджену бізнес-модель.
Протягом десятиліть Intel була світовим лідером у створенні найшвидших і найменших напівпровідників. Компанія продавала їх за високою ціною та спрямовувала прибуток на додаткові дослідження та розробки, щоб бути попереду інших.
Але у 2010-х роках Intel втратила цю виробничу перевагу на користь TSMC, і її прибутки різко впали.
Коментарі