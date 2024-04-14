Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід подав апеляцію, намагаючись уникнути 25-річного ув’язнення

Засновник та колишній CEO криптовалютної біржі FTX і трейдингової компанії Alameda Research Сем Бенкман-Фрід, якого нещодавно засудили до 25 років ув’язнення за шахрайство, подав апеляцію для оскарження вироку. Про це пише Reuters.

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Що відомо

Розгляд апеляції може тривати роки. Адвокатам колишнього мільярдера треба буде переконати Окружний суд і, можливо, Верховний суд США в тому, що суддя Льюїс Каплан припустився значних помилок, які позбавили Бенкмана-Фріда законних прав і зробили судовий процес несправедливим.

Передісторія

Окружний суд США засудив засновника збанкрутілої криптовалютної біржі FTX Сема Банкмана-Фріда до 25 років ув’язнення за незаконне присвоєння коштів клієнтів на $8 млрд.

FTX подала заяву про банкрутство, а Сем Бенкман-Фрід залишив посаду гендиректора криптобіржі 11 листопада 2022 року, коли його компанії не вдалося забезпечити порятунок після значного тижневого дефіциту ліквідності. FTX того ж дня перерахувала мільярди доларів клієнтських коштів компанії Alameda Research, яка також належала засновнику біржі.

13 грудня Сема Бенкмана-Фріда заарештували на Багамах. Американські регулятори звинуватили його у реалізації багаторічної схеми обману інвесторів. Комісія з цінних паперів та бірж повідомила, що Бенкман-Фрід обдурив інвесторів більш ніж на $1,8 млрд. Засновника FTX екстрадували до США.

«Мінфін» писав, що криптовалютна біржа FTX відмовилася від перезапуску платформи та пройде процес ліквідації, завдяки якому планує виплатити клієнтам гроші. Про це заявив у суді адвокат компанії Енді Дітдеріх.