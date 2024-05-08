Офіційний курс: НБУ знову зміцнив гривню на п'ять копійок

Національний банк України встановив на 8 травня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 39,2966 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 5 копійок.

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Валютний ринок

НБУ на 8 травня встановив офіційний курс євро на рівні 42,30 грн. Європейська валюта подешевшала на 9 копійок.

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