Національний банк України встановив на 8 травня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 39,2966 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 5 копійок.
8 травня 2024, 8:00
Офіційний курс: НБУ знову зміцнив гривню на п'ять копійок
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Валютний ринок
НБУ на 8 травня встановив офіційний курс євро на рівні 42,30 грн. Європейська валюта подешевшала на 9 копійок.
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Джерело: Мінфін
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