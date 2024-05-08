Німецький хімічний гігант BASF продає бізнес з виробництва фарб у росії

Найбільший у світі хімічний концерн BASF продає свою дочірню компанію у росії «БАСФ Восток» російському виробнику лакофарбових матеріалів «Лакра Синтез». Сторони отримали дозвіл на завершення угоди від диктатора Володимира Путіна, повідомляє російський Інтерфакс.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Компанію «БАСФ Восток» заснували у 1999 році, вона займається виробництвом фарб, лаків та аналогічних матеріалів для нанесення покриттів, поліграфічних фарб та мастик.

Загалом BASF мала ще щонайменше чотири дочірніх компанії у росії:

ТОВ «БАСФ» (торгівля добривами),

ТОВ «БАСФ Промислові метали» (торгівля металами в первинних формах),

ТОВ «БАСФ Південь» (торгівля насінням),

ТОВ «Хеметалл» (торгівля промисловими хімікатами).

ТОВ «БАСФ Промислові метали» ліквідовано у вересні 2023 року, ТОВ «Хеметалл» перебуває на стадії ліквідації.

Читайте також: Французький машинобудівний гігант Alstom продав останній актив у росії

Нагадаємо

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну BASF оголосила про намір згорнути всю діяльність у росії та білорусі, крім виробництва добавок для харчової промисловості.

На той час на підприємствах у BASF у цих країнах працювали 684 співробітників. У 2021 році частка росії та білорусі в загальному обсязі продажів групи BASF становила близько 1%.