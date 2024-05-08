Співзасновники мережі магазинів напівфабрикатів «Галя Балувана» Алла й Олександр Теліги відкрила першу торговельну точку у Латвії. Перший магазин партнера-франчайзі Wesoła Pani у квітні з'явився у Ризі, повідомила LIGA.net.
Українська мережа «Галя Балувана» з'явилася у Ризі під брендом Wesoła Pani
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Деталі
З 2023 року Галя Балувана припинила доєднувати нових франчайз до української мережі. За кордоном співзасновники мережі «Галя Балувана» розвивають проєкти окремо один від одного і не під «парасолькою» Галі Балуваної. Алла і Олександр Теліги розвивають проєкт Wesola Pani. Володимир Матвійчук має проєкт MultiCook.
Латвія стала третьою країною після Польщі та Нідерландів, де працює франшиза Wesoła Pani. Тепер мережа, яка працює з 2021 року, налічує 126 франчайзингових точок. До роботи в закордонній мережі залучають переважно українців.
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«Галя Балувана» — українська мережа домашніх напівфабрикатів, яка була заснована в Луцьку в лютому 2018 року. Мережа успішно охопила весь український ринок, а згідно з даними, оприлюдненими на сайті Multi Cook, зараз вона налічує 700 магазинів у різних країнах Європи.
Коментарі - 3
А вот крах сети можно посмотреть на примере пиццерий Челентано.
Часто беру в разных точках продукцию Галя Балувана. Пока в целом впечатление позитивное. Но…
Некоторые позиции очень сильно могут отличаться одна от другой. При этом не просто отличаться вкусом, а быть действительно хуже. То мяса меньше то пересолено то недосолено.
А фишка любой сети как по мне — ты приходишь в любом городе, покупаешь и получаешь точно проверенное качество с почти идентичным вкусом.