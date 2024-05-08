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8 травня 2024, 16:37

Українська мережа «Галя Балувана» з'явилася у Ризі під брендом Wesoła Pani

Співзасновники мережі магазинів напівфабрикатів «Галя Балувана» Алла й Олександр Теліги відкрила першу торговельну точку у Латвії. Перший магазин партнера-франчайзі Wesoła Pani у квітні з'явився у Ризі, повідомила LIGA.net.

Співзасновники мережі магазинів напівфабрикатів «Галя Балувана» Алла й Олександр Теліги відкрила першу торговельну точку у Латвії.

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Деталі

З 2023 року Галя Балувана припинила доєднувати нових франчайз до української мережі. За кордоном співзасновники мережі «Галя Балувана» розвивають проєкти окремо один від одного і не під «парасолькою» Галі Балуваної. Алла і Олександр Теліги розвивають проєкт Wesola Pani. Володимир Матвійчук має проєкт MultiCook.

Латвія стала третьою країною після Польщі та Нідерландів, де працює франшиза Wesoła Pani. Тепер мережа, яка працює з 2021 року, налічує 126 франчайзингових точок. До роботи в закордонній мережі залучають переважно українців.

Читайте: Українська мережа «Галя Балувана» вийшла на ринок США

«Галя Балувана» — українська мережа домашніх напівфабрикатів, яка була заснована в Луцьку в лютому 2018 року. Мережа успішно охопила весь український ринок, а згідно з даними, оприлюдненими на сайті Multi Cook, зараз вона налічує 700 магазинів у різних країнах Європи.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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Strain
Strain
8 травня 2024, 17:19
#
Как показывает практика да и реальный опыт — если никто не контролирует качество то рано или поздно сеть скатится. Именно благодаря контролю и стандартам Макдоналдсу и КФС удалось быть топовыми на рынке.

А вот крах сети можно посмотреть на примере пиццерий Челентано.

Часто беру в разных точках продукцию Галя Балувана. Пока в целом впечатление позитивное. Но…
Некоторые позиции очень сильно могут отличаться одна от другой. При этом не просто отличаться вкусом, а быть действительно хуже. То мяса меньше то пересолено то недосолено.

А фишка любой сети как по мне — ты приходишь в любом городе, покупаешь и получаешь точно проверенное качество с почти идентичным вкусом.
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Pumbovik
Pumbovik
8 травня 2024, 18:35
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Брал в гале вареники с вишней, несколько месяцев назад качество ухудшилось, уменьшилось качество и количество начинки, перестал брать в пользу других. Понятно что экономия на производстве, но мне интересно брать качественные продукты, даже дороже, чем брак
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0
RobinG
RobinG
8 травня 2024, 19:02
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Не знаю как раньше, но сейчас качество так себе.
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