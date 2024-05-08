Українська мережа «Галя Балувана» з'явилася у Ризі під брендом Wesoła Pani

Співзасновники мережі магазинів напівфабрикатів «Галя Балувана» Алла й Олександр Теліги відкрила першу торговельну точку у Латвії. Перший магазин партнера-франчайзі Wesoła Pani у квітні з'явився у Ризі, повідомила LIGA.net .

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини Деталі З 2023 року Галя Балувана припинила доєднувати нових франчайз до української мережі. За кордоном співзасновники мережі «Галя Балувана» розвивають проєкти окремо один від одного і не під «парасолькою» Галі Балуваної. Алла і Олександр Теліги розвивають проєкт Wesola Pani. Володимир Матвійчук має проєкт MultiCook.

Латвія стала третьою країною після Польщі та Нідерландів, де працює франшиза Wesoła Pani. Тепер мережа, яка працює з 2021 року, налічує 126 франчайзингових точок. До роботи в закордонній мережі залучають переважно українців.

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«Галя Балувана» — українська мережа домашніх напівфабрикатів, яка була заснована в Луцьку в лютому 2018 року. Мережа успішно охопила весь український ринок, а згідно з даними, оприлюдненими на сайті Multi Cook, зараз вона налічує 700 магазинів у різних країнах Європи.

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