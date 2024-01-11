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11 січня 2024, 10:07

Українська мережа «Галя Балувана» вийшла на ринок США

Українська мережа «Галя Балувана», яка займається виготовленням напівфабрикатів, відкрила перший магазин у США, в штаті Філадельфія. Для американського ринку компанія обрала назву Multi Cook. Про це повідомив власник мережі Володимир Матвійчук.

Українська мережа «Галя Балувана», яка займається виготовленням напівфабрикатів, відкрила перший магазин у США, в штаті Філадельфія.
Фото: facebook

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«Друзі, ми з великим задоволенням оголошуємо, що ми відкрили магазин в США. Ви так довго чекали, і тепер ваші улюблені українські продукти доступні в США. Ви зможете насолоджуватись смаком неперевершених українських страв, включаючи вареники, пельмені, чебуреки та багато інших», — написав він.

Довідка

«Галя Балувана» — українська мережа домашніх напівфабрикатів, яка була заснована в Луцьку в лютому 2018 року. Мережа успішно охопила весь український ринок, а згідно з даними, оприлюдненими на сайті Multi Cook, зараз вона налічує 700 магазинів у різних країнах Європи.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

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0
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
11 січня 2024, 10:45
#
З яких пір чебуреки і пельмені стали українськими блюдами?

Можливо вареники, борщ пампушки? чі ні?
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0
Антон Куминов
Антон Куминов
11 січня 2024, 10:47
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Надеюсь хоть там будут нормальную продукцию делать
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0
Exba
Exba
11 січня 2024, 11:22
#
В Лимассоле есть их магазин, продукция вкусная
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0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
11 січня 2024, 12:17
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Не чего нет лучше, чем домашние…Сами знаете…
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