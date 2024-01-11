Українська мережа «Галя Балувана», яка займається виготовленням напівфабрикатів, відкрила перший магазин у США, в штаті Філадельфія. Для американського ринку компанія обрала назву Multi Cook. Про це повідомив власник мережі Володимир Матвійчук.
11 січня 2024, 10:07
Українська мережа «Галя Балувана» вийшла на ринок США
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«Друзі, ми з великим задоволенням оголошуємо, що ми відкрили магазин в США. Ви так довго чекали, і тепер ваші улюблені українські продукти доступні в США. Ви зможете насолоджуватись смаком неперевершених українських страв, включаючи вареники, пельмені, чебуреки та багато інших», — написав він.
Довідка
«Галя Балувана» — українська мережа домашніх напівфабрикатів, яка була заснована в Луцьку в лютому 2018 року. Мережа успішно охопила весь український ринок, а згідно з даними, оприлюдненими на сайті Multi Cook, зараз вона налічує 700 магазинів у різних країнах Європи.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4
Можливо вареники, борщ пампушки? чі ні?