Українська мережа «Галя Балувана» вийшла на ринок США

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Друзі, ми з великим задоволенням оголошуємо, що ми відкрили магазин в США. Ви так довго чекали, і тепер ваші улюблені українські продукти доступні в США. Ви зможете насолоджуватись смаком неперевершених українських страв, включаючи вареники, пельмені, чебуреки та багато інших», — написав він.

Довідка

«Галя Балувана» — українська мережа домашніх напівфабрикатів, яка була заснована в Луцьку в лютому 2018 року. Мережа успішно охопила весь український ринок, а згідно з даними, оприлюдненими на сайті Multi Cook, зараз вона налічує 700 магазинів у різних країнах Європи.