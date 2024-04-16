Данія виділяє $43 млн для підтримки бізнес-проєктів своїх компаній в Україні

Уряд Данії виділяє додаткові кошти для Дансько-українського фонду, який сприяє залученню інвестицій з боку данських компаній в Україну. Про це заявив міністр бізнесу Данії Мортен Бедскоу, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

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Що відомо

Йдеться про щонайменше 300 млн крон або приблизно $43 млн для данських компаній, які інвестують та реалізують бізнес-проєкти в Україні.

Перший віцепрем'єр-міністр відзначила важливість допомоги з боку Данії, яка з перших днів повномасштабної війни підтримує Україну.

Своєю чергою данські урядовці відзначили, що й далі допомагатимуть Україні, бо від цього залежить доля всього світу. Тож було вирішено розширити можливості Дансько-українського фонду, щоб данські компанії активніше інвестували в Україну і були захищені від потенційних ризиків.

Нагадаємо

Уряд Данії заснував Дансько-український фонд у березні 2023 року. Він координує зусилля Данії, спрямовані на довгострокову підтримку України у військовій, гуманітарній та економічній сферах.

Зокрема створено державну схему позик та гарантій під управлінням Данського експортно-інвестиційного фонду (ДЕІФ) з першим виділеним траншем на суму $144 млн, що націлена на реконструкцію критичної інфраструктури України. Співпраця зосереджена на напрямах, де Данія має переваги, таких як зелена трансформація економіки, централізоване тепло- та водопостачання, суднобудування, розвиток портової інфраструктури, транспорт та логістика, інфраструктура, ефективне урядування та підтримка малого і середнього бізнесу.

Передбачалося, що Данський експортно-інвестиційний фонд фінансуватиме проєкти із залученням до 50% українського компонента. При цьому, головною умовою фінансування є те, що економічний інтерес данської сторони має перевищувати 30% вартості контракту.