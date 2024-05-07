Кабінет міністрів продовжив ще на один місяць дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов'язаним рішеннями Міністерства економіки. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 7 травня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
7 травня 2024, 16:14
Кабмін продовжив строк бронювання від мобілізації ще на місяць
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«Установлено, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов'язаним відповідними рішеннями Міністерства економіки згідно із постановою КМУ від
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) визнала критично важливими для економіки низку компаній, які отримають право претендувати на бронювання співробітників від мобілізації.
Джерело: Мінфін
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