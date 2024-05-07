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7 травня 2024, 16:14

Кабмін продовжив строк бронювання від мобілізації ще на місяць

Кабінет міністрів продовжив ще на один місяць дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов'язаним рішеннями Міністерства економіки. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 7 травня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабінет міністрів продовжив ще на один місяць дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов'язаним рішеннями Міністерства економіки.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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«Установлено, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов'язаним відповідними рішеннями Міністерства економіки згідно із постановою КМУ від 27.01.2023 N76…, які не закінчилися на день прийняття цього рішення, продовжуються автоматично на один місяць», — написав він у Telegram.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) визнала критично важливими для економіки низку компаній, які отримають право претендувати на бронювання співробітників від мобілізації.

Джерело: Мінфін
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