UBS збільшив квартальний прибуток у 1,7 раза

Швейцарський банк UBS у першому кварталі 2024 року наростив чистий прибуток на 71%. При цьому експерти очікували на її зниження. Про це повідомляє прес-служба банку.

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Чистий прибуток у січні-березні склав $1,76 млрд порівняно з $1,03 млрд за аналогічний період попереднього року. У четвертому кварталі 2023 року UBS зафіксував чистий збиток у $279 млн.

Квартальний виторг UBS збільшився на 46%, до $10,86 млрд.

Консенсус-прогноз аналітиків, представлений самим банком, передбачав чистий прибуток у першому кварталі на рівні $602 млн при виторгу у $11,95 млрд.

Чистий процентний дохід UBS минулого кварталу збільшився на 40%, до $1,94 млрд, чистий комісійний дохід — на 41%, до $6,49 млрд.

Операційні витрати банку підвищилися на 42%, до $10,26 млрд, багато в чому через консолідацію витрат купленого минулого року Credit Suisse. Витрати на його інтеграцію в січні-березні становили $1,02 млрд.

Об'єднання ключових операційних структур банків — UBS AG та Credit Suisse AG — очікується 31 травня. Також у другому кварталі буде сформовано єдину проміжну холдингову компанію в США. Злиття швейцарських підрозділів, як і раніше, заплановано на третій квартал.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що UBS збільшив річний прибуток на 280% і відновив зворотний викуп акцій.