UBS збільшив річний прибуток на 280% та відновив зворотний викуп акцій

UBS Group представила фінансовий звіт за четвертий квартал та весь 2023 рік. За підсумками останніх трьох місяців минулого року банківська група отримала чистий збиток у розмірі $279 млн проти $1,65 млрд чистого прибутку наприкінці 2022 року. Але це був останній квартал перед тим, як UBS довелося викуповувати крах Credit Suisse за проханням влади Швейцарії.

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Фінпоказники банку

Показник прибутку за четвертий квартал 2023 року виявився трохи гіршим за очікування аналітиків. Ключовий підрозділ банку — з управління добробутом — отримав прибуток до вирахування податків у розмірі $381 млн, що набагато гірше за прогнози $1,07 млрд.

Весь 2023 рік UBS Group завершила із чистим прибутком у розмірі $29 млрд, що на 280% більше, ніж у 2022 році. І це незважаючи на зростання операційних витрат майже в півтора рази, порівняно з 2022 роком.

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Зростання річного чистого прибутку майже вчетверо пов'язане з поглинанням Credit Suisse, яке купувалося з величезною знижкою в порівнянні з його ринковою вартістю. Негативний гудвіл становив $28,9 млрд.

Зрештою, керівництво UBS Group повідомило про поновлення програми зворотного викупу акцій. У другій половині 2024 року банківська група має намір викупити на ринку акції на суму до $1 млрд. Програму зворотного викупу акцій було заморожено з моменту оголошення про поглинання Credit Suisse.

Нагадаємо

BS та Credit Suisse оголосили про злиття 19 березня 2023 року. У ході операції Credit Suisse оцінили в $3,2 млрд — удвічі нижчою від ринкової капіталізації банку до новини про поглинання. Про завершення операції купівлі Credit Suisse UBS повідомив 12 червня.