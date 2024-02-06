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6 лютого 2024, 17:48

UBS збільшив річний прибуток на 280% та відновив зворотний викуп акцій

UBS Group представила фінансовий звіт за четвертий квартал та весь 2023 рік. За підсумками останніх трьох місяців минулого року банківська група отримала чистий збиток у розмірі $279 млн проти $1,65 млрд чистого прибутку наприкінці 2022 року. Але це був останній квартал перед тим, як UBS довелося викуповувати крах Credit Suisse за проханням влади Швейцарії.

UBS Group представила фінансовий звіт за четвертий квартал та весь 2023 рік.
Фото: ubs.com

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Фінпоказники банку

Показник прибутку за четвертий квартал 2023 року виявився трохи гіршим за очікування аналітиків. Ключовий підрозділ банку — з управління добробутом — отримав прибуток до вирахування податків у розмірі $381 млн, що набагато гірше за прогнози $1,07 млрд.

Весь 2023 рік UBS Group завершила із чистим прибутком у розмірі $29 млрд, що на 280% більше, ніж у 2022 році. І це незважаючи на зростання операційних витрат майже в півтора рази, порівняно з 2022 роком.

Читайте: Швейцарський банк UBS вперше за шість років отримав квартальні збитки через витрати на інтеграцію Credit Suisse

Зростання річного чистого прибутку майже вчетверо пов'язане з поглинанням Credit Suisse, яке купувалося з величезною знижкою в порівнянні з його ринковою вартістю. Негативний гудвіл становив $28,9 млрд.

Зрештою, керівництво UBS Group повідомило про поновлення програми зворотного викупу акцій. У другій половині 2024 року банківська група має намір викупити на ринку акції на суму до $1 млрд. Програму зворотного викупу акцій було заморожено з моменту оголошення про поглинання Credit Suisse.

Нагадаємо

BS та Credit Suisse оголосили про злиття 19 березня 2023 року. У ході операції Credit Suisse оцінили в $3,2 млрд — удвічі нижчою від ринкової капіталізації банку до новини про поглинання. Про завершення операції купівлі Credit Suisse UBS повідомив 12 червня.

Джерело: Мінфін
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