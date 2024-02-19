Revolut запустить власну криптобіржу для просунутих трейдерів

Британська фінтех-компанія Revolut заявила про завершення бета-тестування власної криптовалютної торгової платформи, орієнтованої на просунутих криптотрейдерів. Нова торгова платформа запропонує глибшу аналітику ринку і нижчі комісії, ніж у застосунку цифрового банку. Про це пише CoinDesk.

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Користувачі платформи зможуть під час купівлі та продажу криптоактивів розраховувати на знижені торгові комісії в розмірі 0−0,09%. Крім цього, трейдерам відкриють доступ до розширеної аналітики та лімітних ордерів, що дасть змогу здійснювати покупки за заздалегідь заданими ціновими параметрами.

Нині Revolut вже пропонує базові криптовалютні послуги багатьом клієнтам, хоч і призупинила відповідний функціонал для бізнес-клієнтів у Сполученому Королівстві на початку цього року.

Конкретних термінів тестування і початку роботи професійного криптопроєкту не називають. Більше інформації буде оприлюднено лише тоді, коли продукт буде доступний в застосунку.

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