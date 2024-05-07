Делістинг низки маржинальних пар у Binance, Hightower вклав у 6 спотових BTC-ETF $68 млн: що нового на ринку

Binance оголосила про делістинг низки маржинальних пар

Біткоїн-біржа Binance скоротить кредитне плече і виключить з лістингу безстрокові опціони за кількома позиціями.

З 13 травня платформа припинить торгівлю в парах:

USDⓈ-M/STPTUSDT;

USDⓈ-M SNTUSDT/MBLUSDT.

На добу пізніше припиниться підтримка:

USDⓈ-M/RADUSDT;

USDⓈ-M/CVXUSDT.

Користувачам майданчика Binance Futures рекомендується закрити позиції в перерахованих парах до зазначених термінів, щоб уникнути примусової ліквідації.

«Щоб захистити користувачів і запобігти потенційним ризикам у надзвичайно нестабільних ринкових умовах, Binance Futures може вжити додаткових захисних заходів щодо вищезазначених контрактів без додаткових повідомлень», — йдеться в заяві.

Інвестиційний гігант Hightower вклав у шість спотових біткоїн-ETF $68 мільйонів

Інвестиційна компанія Hightower Advisors вклала $68 млн у сектор спотових біткоїн-ETF. Цей обсяг капіталу розподілили серед шести криптофондів на базі першої криптовалюти.

Hightower — американська консалтингова фірма з фінансового планування та інвестицій зі штаб-квартирою в Чикаго, штат Іллінойс. Під її управлінням перебуває $130 млрд, що робить компанію одним із найбільших гравців у своєму сегменті.

Згідно з поданою до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) формою 13 °F , Hightower інвестувала $68 млн у криптовалютні ETF. Кошти розподілили за фондами таким чином:

Grayscale GBTC — $44 838 000;

Fidelity FBTC — $12 410 000;

BlackRock IBIT — $7 621 000;

ARK Invest/ 21Shares — $1 702 000;

Bitwise BITB — $988 000;

Franklin Templeton EZBC — $788 000.

Глава CFTC спрогнозував нові санкції проти криптокомпаній

У період від шести місяців до двох років криптокомпанії зіткнуться з новою хвилею репресій у США. Про це повідомляє Blockworks з посиланням на главу Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) Ростіна Бехнама.

За його словами, посилення регуляторного нагляду обумовлено «бичачим» ринком:

«Ми перебуваємо на зростаючому ринку. Сектор залучає інвестиції, капіталізація зростає. Я думаю, що інтерес до галузі з боку багатьох великих гравців відновився», — сказав Бехнам.

Він також зазначив, що наступний цикл репресивних заходів слід чекати в період від шести місяців до двох років. При цьому, якщо Конгрес США не ухвалить нормативно-правову базу, наглядові органи більшою мірою спиратимуться на судові рішення.

Глава CFTC зазначив, що у законодавців є необхідний «імпульс» для цього. Однак затвердити нормативну базу складно, а до наступних президентських виборів у США залишилося не так багато часу, додав він.

Приплив коштів в спотові біткоїн-ETF склав близько $217 млн

6 травня 2024 року чистий добовий приплив капіталу в спотові біткоїн-ETF склав $217,06 млн, згідно з SoSo Value. Всі криптофонди продемонстрували позитивну динаміку. Ще у трьох продуктах не зафіксували ні припливу, ні відтоку коштів.

Згідно з даними SoSo Value, перше місце за припливом капіталу 6 травня посів криптофонд Fidelity Bitcoin Spot ETF (FBTC) від компанії Fidelity. Він додав до свого балансу $99 млн, а обсяг коштів під управлінням досяг позначки в понад $8 млрд.

На другому місці знаходиться інвестиційний продукт від фірм Ark Invest та 21 Shares з показником у $76 млн, на третьому — iShares Bitcoin Trust (IBIT) — $22 млн. Решта біткоїн-ETF сумарно отримали $21 млн.

Відзначимо, позитивна динаміка у секторі спотових біткоїн-ETF продовжується вже другий день поспіль. Перед цим, протягом семи торгових днів криптофонди стикалися з відтоком капіталу.