Ердоган розповів, коли почне знижуватись інфляція в Туреччині

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган підтвердив рішучість влади знизити високу інфляцію в республіці до однозначних показників. За його словами, зниження інфляції розпочнеться у літні місяці.

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Заява президента Туреччини

«Незважаючи на війни та кризи в нашому регіоні, ми рішуче реалізуємо нашу економічну програму. У лютому рівень безробіття склав 8,7%. Однак ми бачимо, що на нашому ринку праці існує дисбаланс. Ми робимо необхідні кроки для усунення проблем, пов'язаних із прожитковим мінімумом і заробітною платою. Ми прагнемо знизити інфляцію до однозначних цифр», — зазначив він.

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Зростання інфляції

Інфляція у Туреччині за підсумками квітня, за офіційними даними, досягла 69,8% у річному обчисленні порівняно з 68,5% місяцем раніше. У той же час, група незалежних економістів ENAG оцінила рівень інфляції в республіці минулого місяця в 124,35%.

Глава Мінфіну Туреччини Мехмет Шимшек раніше повідомляв, що місцева влада очікує швидке зниження інфляції з червня. До кінця року турецький центробанк прогнозує її на рівні 36%.