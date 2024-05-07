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7 травня 2024, 11:00

Ердоган розповів, коли почне знижуватись інфляція в Туреччині

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган підтвердив рішучість влади знизити високу інфляцію в республіці до однозначних показників. За його словами, зниження інфляції розпочнеться у літні місяці.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган підтвердив рішучість влади знизити високу інфляцію в республіці до однозначних показників.

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Заява президента Туреччини

«Незважаючи на війни та кризи в нашому регіоні, ми рішуче реалізуємо нашу економічну програму. У лютому рівень безробіття склав 8,7%. Однак ми бачимо, що на нашому ринку праці існує дисбаланс. Ми робимо необхідні кроки для усунення проблем, пов'язаних із прожитковим мінімумом і заробітною платою. Ми прагнемо знизити інфляцію до однозначних цифр», — зазначив він.

Читайте: Інфляція в Туреччині оновила максимум із листопада 2022 року

Зростання інфляції

Інфляція у Туреччині за підсумками квітня, за офіційними даними, досягла 69,8% у річному обчисленні порівняно з 68,5% місяцем раніше. У той же час, група незалежних економістів ENAG оцінила рівень інфляції в республіці минулого місяця в 124,35%.

Глава Мінфіну Туреччини Мехмет Шимшек раніше повідомляв, що місцева влада очікує швидке зниження інфляції з червня. До кінця року турецький центробанк прогнозує її на рівні 36%.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

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Oleksii Ch
Oleksii Ch
7 травня 2024, 11:04
#
От вам результат того, коли країною керує неосвідчений популіст.
Остання обіцянка, з якої всі в шоці — будуть накладати величезні штрафи на бізнес за підвищення цін.
Хто б пану султану пояснив, що вон так не працює…
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financialGenius
financialGenius
7 травня 2024, 11:21
#
Он случайно комиком не был до президентства и не снимался в фильме никаком ?
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mantis05
mantis05
7 травня 2024, 11:20
#
Подход Эрди: приравнять квалифицированных работников по ЗП к неквалифицированным. Ну такой совок головного мозга и уровняловка, ппц просто) Не может хороший электрик, получать столько же, сколько челик за кассой шашлычной. Из-за того что государство дотации даёт только сателлитам- остальные страдают. Зато, будет отличным примером для бизнес-школ, что такое кумовская экономика.
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potator
potator
7 травня 2024, 11:26
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Косая прогул за прогулом ставит, а он в будущее гордо глядит. У алекса наверное формулы подсматривает.
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