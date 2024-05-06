Впродовж квітня український автопарк поповнили більше 19,8 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Про це повідомляє Укравтопром.
Попит на вживані авто зріс на 30%. Які моделі купували найчастіше у квітні
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Авторинок в Україні
У порівнянні з квітнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 30%. Водночас відносно попереднього місяця, цей показник зменшився на 6%.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 48%. Дизельні — 24%. Електромобілі — 17%. Авто з ГБО — 6% та гібриди — 5%.
Які моделі купували найчастіше
Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.
До топ — 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- VW Golf — 1106 од.;
- Renault Megane — 916 од.;
- Skoda Octavia — 732 од.;
- VW Passat — 586 од.;
- VW Tiguan — 511 од.;
- Nissan Leaf — 497 од.;
- Nissan Rogue — 482 од.;
- Audi Q5 — 466 од.;
- Tesla Model 3 — 414 од.;
- Audi A4 — 373 од.
Який вік авто
Середній вік вживаних машин, що у квітні перейшли на українські номери, становить 9,3 року.
Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 75,4 тис. уживаних легковиків, що на 38% більше, ніж за аналогічний період 2023 р.
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