Попит на вживані авто зріс на 30%. Які моделі купували найчастіше у квітні

Впродовж квітня український автопарк поповнили більше 19,8 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Про це повідомляє Укравтопром.

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Авторинок в Україні

У порівнянні з квітнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 30%. Водночас відносно попереднього місяця, цей показник зменшився на 6%.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 48%. Дизельні — 24%. Електромобілі — 17%. Авто з ГБО — 6% та гібриди — 5%.

Які моделі купували найчастіше

Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

До топ — 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

VW Golf — 1106 од.;

Renault Megane — 916 од.;

Skoda Octavia — 732 од.;

VW Passat — 586 од.;

VW Tiguan — 511 од.;

Nissan Leaf — 497 од.;

Nissan Rogue — 482 од.;

Audi Q5 — 466 од.;

Tesla Model 3 — 414 од.;

Audi A4 — 373 од.

Який вік авто

Середній вік вживаних машин, що у квітні перейшли на українські номери, становить 9,3 року.