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6 травня 2024, 12:24

Попит на вживані авто зріс на 30%. Які моделі купували найчастіше у квітні

Впродовж квітня український автопарк поповнили більше 19,8 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Про це повідомляє Укравтопром.

Впродовж квітня український автопарк поповнили більше 19,8 тис.
Фото:depositphotos

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Авторинок в Україні

У порівнянні з квітнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 30%. Водночас відносно попереднього місяця, цей показник зменшився на 6%.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 48%. Дизельні — 24%. Електромобілі — 17%. Авто з ГБО — 6% та гібриди — 5%.

Які моделі купували найчастіше

Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

До топ — 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

  • VW Golf — 1106 од.;
  • Renault Megane — 916 од.;
  • Skoda Octavia — 732 од.;
  • VW Passat — 586 од.;
  • VW Tiguan — 511 од.;
  • Nissan Leaf — 497 од.;
  • Nissan Rogue — 482 од.;
  • Audi Q5 — 466 од.;
  • Tesla Model 3 — 414 од.;
  • Audi A4 — 373 од.

Який вік авто

Середній вік вживаних машин, що у квітні перейшли на українські номери, становить 9,3 року.

Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 75,4 тис. уживаних легковиків, що на 38% більше, ніж за аналогічний період 2023 р.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
bonv
bonv
6 травня 2024, 13:18
#
До вибору, до кольору:))
+
0
Володимир Нєтряпко
Володимир Нєтряпко
6 травня 2024, 14:39
#
Якщо і брати Теслу — то тільки 2-літровий дизель нв ручкє!
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