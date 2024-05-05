Минулої доби українські захисники ліквідували ще 860 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 474 260 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
5 травня 2024, 8:25
Втрати ворога за 4 травня: 860 російських окупантів, 9 танків та 25 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 474260 (+860) осіб,
- танків — 7375 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 14179 (+18) од,
- артилерійських систем — 12212 (+21) од,
- РСЗВ - 1057 (+1) од,
- засоби ППО - 790 (+2) од,
- літаків — 349 (+1) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9636 (+25),
- крилаті ракети — 2147 (+1),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 16418 (+37) од,
- спеціальна техніка — 2002 (+4)
Джерело: Мінфін
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