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4 травня 2024, 11:04

Finance.ua разом з SAGA Development пропонує інвесторам застрахувати житло

У наш час можуть виникнути різні ситуації, які можуть пошкодити житло, і це пов'язано не лише зі звичайними ризиками, такими, як потопи або крадіжки. Finance.ua спільно з SAGA Development хоче захистити від непередбачених витрат. Наявність поліса страхування майна допоможе уникнути серйозних фінансових втрат у разі непередбачуваної ситуації.

У наш час можуть виникнути різні ситуації, які можуть пошкодити житло, і це пов'язано не лише зі звичайними ризиками, такими, як потопи або крадіжки.

Онлайн страхування квартири на Finance.ua захищає ваше майно від:

  • Воєнних ризиків. Наслідки падіння ракет, вибухів боєприпасів, крім ядерної, біологічної, хімічної зброї.

  • Розбитого скла. Ушкодження вікон, балконів та лоджій, включаючи наслідки, що можуть виникнути в результаті воєнних подій.

  • Побутових ризиків. Пошкодження внаслідок пожежі та диму, вибуху газу, використовуваного в побуті, і ураження водою.

  • Протиправних дій. Злочинні дії з метою крадіжки майна з вашої квартири, грабіж чи розбій.

  • Стихійних лих. Відшкодування збитків, внаслідок удару блискавки, землетрусу та інших лих.

  • Ненавмисної шкоди. Відповідальність за ненавмисну шкоду, заподіяну сусідам.

Які переваги страхування

Переваги оформлення страхування житла від наслідків воєнних дій на Finance.ua:

  • Онлайн оформлення без огляду квартири страховою компанією
  • Нерухомість можна застрахувати повністю віддалено
  • Оформлення поліса з-за кордону та з України
  • Оплата частинами від Monobank та ПриватБанк
  • Доступна вартість поліса — від 1351 грн/рік
  • Можливість застрахувати як власне, так і орендоване майно
  • Можливість обрати суму страхового покриття від 125 000 грн до 2 мл грн.

Умови

Оформлення страхування квартири можливе тільки в зданому будинку, квартира має бути з ремонтом та не в заставі (лізингу) у банку або будь-якої іншої фінансової установи. Поліс почне свою дію на 11 день та буде діяти 1 рік.

За промокодом «SAGA» ви отримаєте знижку 5% на страхування житла.

Застрахуйте свою квартиру онлайн від всіх ризиків

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
bonv
bonv
4 травня 2024, 11:45
#
Без ремонту ніяк?:)
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