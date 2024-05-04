У наш час можуть виникнути різні ситуації, які можуть пошкодити житло, і це пов'язано не лише зі звичайними ризиками, такими, як потопи або крадіжки. Finance.ua спільно з SAGA Development хоче захистити від непередбачених витрат. Наявність поліса страхування майна допоможе уникнути серйозних фінансових втрат у разі непередбачуваної ситуації.
Finance.ua разом з SAGA Development пропонує інвесторам застрахувати житло
Онлайн страхування квартири на Finance.ua захищає ваше майно від:
- Воєнних ризиків. Наслідки падіння ракет, вибухів боєприпасів, крім ядерної, біологічної, хімічної зброї.
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Розбитого скла. Ушкодження вікон, балконів та лоджій, включаючи наслідки, що можуть виникнути в результаті воєнних подій.
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Побутових ризиків. Пошкодження внаслідок пожежі та диму, вибуху газу, використовуваного в побуті, і ураження водою.
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Протиправних дій. Злочинні дії з метою крадіжки майна з вашої квартири, грабіж чи розбій.
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Стихійних лих. Відшкодування збитків, внаслідок удару блискавки, землетрусу та інших лих.
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Ненавмисної шкоди. Відповідальність за ненавмисну шкоду, заподіяну сусідам.
Які переваги страхування
Переваги оформлення страхування житла від наслідків воєнних дій на Finance.ua:
- Онлайн оформлення без огляду квартири страховою компанією
- Нерухомість можна застрахувати повністю віддалено
- Оформлення поліса з-за кордону та з України
- Оплата частинами від Monobank та ПриватБанк
- Доступна вартість поліса — від 1351 грн/рік
- Можливість застрахувати як власне, так і орендоване майно
- Можливість обрати суму страхового покриття від 125 000 грн до 2 мл грн.
Умови
Оформлення страхування квартири можливе тільки в зданому будинку, квартира має бути з ремонтом та не в заставі (лізингу) у банку або будь-якої іншої фінансової установи. Поліс почне свою дію на 11 день та буде діяти 1 рік.
За промокодом «SAGA» ви отримаєте знижку 5% на страхування житла.
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