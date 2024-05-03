$10 мільйонів для українських стартапів: Google запускає другий етап Фонду підтримки

Google за підтримки Міністерства цифрової трансформації відкриває додатковий Фонд підтримки Google для стартапів в Україні (Google for Startups Ukraine Support Fund) у розмірі $10 млн. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Від сьогодні українські стартапи можуть подавати заявки на отримання до $100 000 у бездольовому фінансуванні, а також менторської підтримки з боку Google та підтримки продуктів.

Окрім цього, стартапи можуть отримати додаткові $350 000 у вигляді кредитів Google Cloud.

«На сьогодні ініціатива надала 58 стартапам загалом $5 млн у вигляді безкоштовних грантів та практичної технічної підтримки для розвитку їхнього бізнесу», — йдеться в повідомленні.

Хто може подати заявку

Щоб подати заявку, стартапи повинні мати принаймні одну юридичну особу, зареєстровану в Україні, а також мінімально життєздатний продукт (MVP) з продемонстрованою бізнес-ефективністю.

Зазначається, що компанії, які використовують штучний інтелект для вирішення соціальних проблем, матимуть пріоритет.

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Засновники зможуть використати бездольову грошову винагороду, щоб продовжити зростання, відновити бізнес-операції, які постраждали через війну, або створити основний продукт для вирішення нових завдань.

Прийом заявок триває до 5 червня 2024 року за посиланням.

Оголошення переможців

Переможців нового Фонду підтримки стартапів Google for Startups Ukraine буде оголошено поетапно: у червні та вересні 2024 року, а також протягом 2025 року.