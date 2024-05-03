Російський «Газпром» вперше за понад 20 років закінчив минулий рік з чистим збитком, який склав майже $7 млрд. Це сталось на тлі скорочення торгівлі газом є Європою, яка раніше була основним ринком збуту російського блакитного палива, пише Reuters.
3 травня 2024, 12:43
«Газпром» закінчив 2023 рік зі збитком, вперше за понад 20 років
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Примітно, що такий результат став несподіванкою для аналітиків, які очікували на прибуток 447 млрд російських рублів ($4,8 млрд). У 2022 році компанія отримала чистий прибуток 1,2 трлн рублів.
«Драматичний занепад Газпрому, який після розпаду СРСР був однією з найпотужніших компаній росії», — пише видання.
Востаннє компанія фіксувала збитки наприкінці 90-х, після того, як набралась боргів у валюті.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
Реальность — 7 млрд. долларов збытку.
Мимо 12 млрд. долларов «результат став несподіванкою для аналітиків»
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