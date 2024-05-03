«Газпром» закінчив 2023 рік зі збитком, вперше за понад 20 років

Російський «Газпром» вперше за понад 20 років закінчив минулий рік з чистим збитком, який склав майже $7 млрд. Це сталось на тлі скорочення торгівлі газом є Європою, яка раніше була основним ринком збуту російського блакитного палива, пише Reuters.

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Примітно, що такий результат став несподіванкою для аналітиків, які очікували на прибуток 447 млрд російських рублів ($4,8 млрд). У 2022 році компанія отримала чистий прибуток 1,2 трлн рублів.

«Драматичний занепад Газпрому, який після розпаду СРСР був однією з найпотужніших компаній росії», — пише видання.

Востаннє компанія фіксувала збитки наприкінці 90-х, після того, як набралась боргів у валюті.