Національний банк України встановив на 2 травня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 39,637 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 12 копійок.
2 травня 2024, 8:00
Офіційний курс: НБУ знизив гривню на 12 копійок
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Валютний ринок
НБУ на 2 травня встановив офіційний курс євро на рівні 42,29 грн. Європейська валюта подешевшала на 7 копійок.
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Джерело: Мінфін
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