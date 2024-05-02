Офіційний курс: НБУ знизив гривню на 12 копійок

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НБУ на 2 травня встановив офіційний курс євро на рівні 42,29 грн. Європейська валюта подешевшала на 7 копійок.

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