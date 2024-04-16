Японська національна валюта — єна — ослабла, що підштовхнуло долар до найвищого рівня стосовно неї з 1990 року, що уможливлює інтервенцію з боку японської монетарної влади з метою підтримати ієну, пише Reuters.
16 квітня 2024, 12:52
Японська єна впала до мінімуму з 1990 року
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Долар зміцнився коштом сильних економічних даних, які зрушили очікувані терміни першого зниження ставки ФРС із червня на вересень, а також ескалацію напруженості на Близькому Сході.
Тим часом міністр фінансів Японії заявив, що уважно стежить за рухом ієни і при необхідності готовий діяти.
Долар виріс на 0,66% до 154,28 єни, найвищого рівня з 1990 року.
Джерело: Мінфін
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