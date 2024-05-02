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2 травня 2024, 16:15

Bloomberg назвав квітень найкращим місяцем для IPO у США за пів року

Квітень став найкращим місяцем для ринку первинних розміщень акцій у США за останні пів року, з вересня 2023-го, пише Bloomberg із посиланням на власні підрахунки.

Квітень став найкращим місяцем для ринку первинних розміщень акцій у США за останні пів року, з вересня 2023-го, пише Bloomberg із посиланням на власні підрахунки.►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоКомпанії, які провели IPO у США у квітні, сумарно залучили близько $5,7 млрд, пише Bloomberg.
Фото:depositphotos

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Компанії, які провели IPO у США у квітні, сумарно залучили близько $5,7 млрд, пише Bloomberg. Це більш ніж утричі більше, ніж за аналогічний період минулого року, хоча активність на американському ринку IPO поки що далека від показників до пандемії коронавірусу, зазначає агентство.

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У середньому вартість акцій квітневих дебютантів, які залучили понад $100 млн під час IPO, зросла на 19%, при цьому квітень виявився гіршим за пів року місяцем для еталонного американського індексу S&P 500, пише Bloomberg.

Така ситуація дозволяє банкірам обережно сподіватися, що потік IPO продовжиться напередодні виборів президента США в листопаді, зазначає агентство.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», ринок IPO у 2022 та 2023 роках. пережив найбільше зниження за останнє десятиліття. Кількість IPO за два роки становила 71 та 108 відповідно. Для порівняння: 2021 року було проведено 397 IPO.

Джерело: Мінфін
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