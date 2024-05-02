monobank знову під потужною DDoS-атакою

monobank знову опинився під потужною DDoS-атакою. Про це написав співзасновник Олег Гороховський .

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Ще один потужний DDoS. Завзяті вони, нічого не скажеш. Дуже хочеться звалити Монобанк. Але це важко. Заваліть краще якесь онлайн-казино, і… ти», — написав Гороховський.

Нагадаємо

1 травня у роботі monobank також стався збій.

Як писав «Мінфін» у своїй статті, поломки та збої у роботі банківських сервісів найчастіше мають дві причини. Перша — зовнішня атака на інфраструктуру фінустанови, друга — внутрішній технічний збій у самому банку без стороннього втручання.

В Україні працюють обидва чинники, хоча, як показало опитування «Мінфіну», найчастіше з початку війни включається перший — зовнішні напади. Як на банківський сектор, так і на регулятора — НБУ.

Читайте: monobank, Приват та інші: чому ламаються українські банки