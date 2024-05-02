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2 травня 2024, 13:19

monobank знову під потужною DDoS-атакою

monobank знову опинився під потужною DDoS-атакою. Про це написав співзасновник Олег Гороховський.

monobank знову опинився під потужною DDoS-атакою.

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«Ще один потужний DDoS. Завзяті вони, нічого не скажеш. Дуже хочеться звалити Монобанк. Але це важко. Заваліть краще якесь онлайн-казино, і… ти», — написав Гороховський.

Нагадаємо

1 травня у роботі monobank також стався збій.

Як писав «Мінфін» у своїй статті, поломки та збої у роботі банківських сервісів найчастіше мають дві причини. Перша — зовнішня атака на інфраструктуру фінустанови, друга — внутрішній технічний збій у самому банку без стороннього втручання.

В Україні працюють обидва чинники, хоча, як показало опитування «Мінфіну», найчастіше з початку війни включається перший — зовнішні напади. Як на банківський сектор, так і на регулятора — НБУ.

Читайте: monobank, Приват та інші: чому ламаються українські банки

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+23
paff
paff
2 травня 2024, 13:55
#
Гороховский не хочет уточнить чем банк зарабатывающий на долгах лучше онлайн казино?
+
+30
YevgenMuza
YevgenMuza
2 травня 2024, 14:05
#
Что, кредитов набрался, а виноват Гороховский? Или проценты насчитало за выход из грейс-периода за 2 месяца?
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
2 травня 2024, 14:24
#
Налогами, батенька, налогами, уплачиваемыми банком в бюджет.
А так то да, ничем :)
+
+15
kingcity
kingcity
2 травня 2024, 15:01
#
А вас хтось змушує у борги влазити ? Чи всі позики безкоштовними повинні бути ?
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
2 травня 2024, 14:22
#
А монобанк не хочет свою крипту выпустить? Какой-нибудь $kotomono на какой-нибудь Whitebit?
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
2 травня 2024, 14:35
#
То всё програмисты приватбанка шалят.
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
2 травня 2024, 15:00
#
Все працює!
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