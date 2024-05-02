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2 травня 2024, 13:34

Виплату пенсій ВПО, які не пройшли ідентифікацію, відновлять після її проходження — Мінсоцполітики

У березні 2024 року завершився термін виплати пенсії пенсіонерам, які стали внутрішньо переміщеними особами (ВПО) до повномасштабного вторгнення рф та не пройшли ідентифікацію до 31 березня. Виплати на карти відновляться тільки після її проходження. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

У березні 2024 року завершився термін виплати пенсії пенсіонерам, які стали внутрішньо переміщеними особами (ВПО) до повномасштабного вторгнення рф та не пройшли ідентифікацію до 31 березня.
Фото: НБУ

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Зазначається, що до 31 березня для пенсіонерів, які стали внутрішньо переміщеними особами до початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року, тривав процес проходження фізичної ідентифікації.

Потрібно було підтвердити свою особу в один зі зручних способів, онлайн або офлайн. Це необхідно для того, щоб перевірити, чи дійсно кошти від держави отримує саме та особа, якій вони призначені.

«У березні термін виплати пенсії без проходження ідентифікації - завершився. Частині пенсіонерів, які не вийшли на зв'язок з Пенсійним фондом протягом 9 місяців (з 1 липня 2023 року по 31 березня 2024 року), — пенсійні виплати продовжують нараховуватись, але тимчасово, до моменту проходження ідентифікації, не перераховуються на банківські картки», — заявили у Мінсоцполітики.

Наголошується, що ідентифікацію можна пройти і зараз. Після цього виплата пенсії буде продовжена. Пенсія виплачуватиметься з урахуванням коштів за всі місяці, за які людина не отримувала її через непроходження ідентифікації.

Якщо пенсіонер з-поміж ВПО пройшов ідентифікацію, але не отримав пенсію у квітні, — фінансування виплати буде поновлено у найближчий період, після надходження до Пенсійного фонду інформації про встановлення особи (якщо ідентифікація проведена не в Пенсійному фонді України).

Протягом квітня Ощадбанк вже передав Пенсійному фонду додаткові переліки пенсіонерів, які пройшли ідентифікацію. Таким особам перерахування пенсій на банківські картки вже відновлено.

Додатково звертатись до органів Пенсійного фонду України із заявою про поновлення виплати пенсії, зупиненої через непроходження ідентифікації з 1 квітня, не потрібно.

Якщо ви пройшли фізичну ідентифікацію, але пенсію вам ще не виплатили, — необхідно звернутися до органів Фонду і повідомити дату та спосіб проходження ідентифікації. Пенсійний фонд України надасть допомогу у з’ясуванні обставин та вирішенні вашого питання.

Як пройти ідентифікацію

Для проходження ідентифікації можна обрати будь-який зручний спосіб:

  • особисто відвідати відділення Ощадбанку чи орган Пенсійного фонду України (ПФУ);
  • віддалено авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID») на веб-порталі електронних послуг ПФУ;
  • за допомогою відеоконференцзв'язку (подати заявку можна на веб-порталі електронних послуг ПФУ або через Контакт- центр Пенсійного фонду України за номерами: 0800 503 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71);
  • у випадку перебування за кордоном — отримати в закордонній дипломатичній установі України посвідчення факту, що особа є живою та надати ці документи органу ПФУ, де пенсіонер перебуває на обліку. Передати документи можна за допомогою веб-порталу Фонду чи поштою.

Загальні умови отримання пенсії для ВПО

Зазначається, що Мінсоцполітики і ПФУ наразі напрацьовують механізм переходу на загальні умови отримання пенсії для ВПО, які були взяті на облік до 24 лютого 2022 року.

Зокрема, напрацьовується механізм отримання пенсії незалежно від наявності відомостей в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та через усі уповноважені банки.

Джерело: Мінфін
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