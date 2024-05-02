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2 травня 2024, 12:56

Атака рф по Одесі: на Новій пошті знищено 904 відправлення вартістю 3 мільйони (фото)

Внаслідок нічного удару по сортувальному депо та відділенню Нової пошти в Одесі було знищено 904 відправлення вартістю 3 млн грн. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Внаслідок нічного удару по сортувальному депо та відділенню Нової пошти в Одесі було знищено 904 відправлення вартістю 3 млн грн.
Фото: Нова пошта

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Посилки, які знаходились в депо і у відділенні та були знищені внаслідок влучання — компанія відшкодує згідно з оціночною вартістю.

«Ми вже зв’язуємось з клієнтами. Загальна вага знищених посилок та вантажів — понад 15 тонн», — йдеться в повідомленні.

У компанії також зазначили, що відправлення, які під час удару перебували у дорозі, переадресували. Клієнти можуть отримати їх у відділенні № 3 Одеси.

У компанії також зазначили, що усі працівники Нової пошти живі та не постраждали.

Обстріл Одеси 1 травня

Ввечері середи, 1 травня, в Одесі пролунали вибухи. Незадовго до цього попереджали про загрозу балістичного обстрілу.

В Одеській обласній військовій адміністрації розповіли, що в результаті російського ракетного удару в місті постраждали 14 людей. Одного чоловіка госпіталізовано у стані середнього ступеня важкості в лікарню. Всім іншим допомога надана на місці.

«Внаслідок нічної ракетної атаки по місту Одесі вражено багатоквартирні будинки, школа та інші об'єкти цивільної інфраструктури», — зазначили в Одеській обласній військовій адміністрації.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
Tido oss
Tido oss
2 травня 2024, 13:02
#
То чуство когда застраховал айфон на отправку минимально
+
0
mphet26
mphet26
2 травня 2024, 13:05
#
«укажите 100 грн, что б не платить за страховку»
+
0
bonv
bonv
2 травня 2024, 13:08
#
Буде уроком для тих хто заявляє суму меншою за реальну.
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