Атака рф по Одесі: на Новій пошті знищено 904 відправлення вартістю 3 мільйони (фото)

Внаслідок нічного удару по сортувальному депо та відділенню Нової пошти в Одесі було знищено 904 відправлення вартістю 3 млн грн. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Посилки, які знаходились в депо і у відділенні та були знищені внаслідок влучання — компанія відшкодує згідно з оціночною вартістю.

«Ми вже зв’язуємось з клієнтами. Загальна вага знищених посилок та вантажів — понад 15 тонн», — йдеться в повідомленні.

У компанії також зазначили, що відправлення, які під час удару перебували у дорозі, переадресували. Клієнти можуть отримати їх у відділенні № 3 Одеси.

У компанії також зазначили, що усі працівники Нової пошти живі та не постраждали.

Обстріл Одеси 1 травня

Ввечері середи, 1 травня, в Одесі пролунали вибухи. Незадовго до цього попереджали про загрозу балістичного обстрілу.

В Одеській обласній військовій адміністрації розповіли, що в результаті російського ракетного удару в місті постраждали 14 людей. Одного чоловіка госпіталізовано у стані середнього ступеня важкості в лікарню. Всім іншим допомога надана на місці.

«Внаслідок нічної ракетної атаки по місту Одесі вражено багатоквартирні будинки, школа та інші об'єкти цивільної інфраструктури», — зазначили в Одеській обласній військовій адміністрації.